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Борьба с коронавирусом

Ученые нашли способ уничтожить коронавирус за секунду

© AP Photo / Ahn Young-joon
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (276)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210428/34555362/uchenye-nashli-sposob-unichtozhit-koronavirus-za-sekundu.html

Устройство можно будет использовать для уничтожения вируса в системах отопления, вентиляции и кондиционирования.

КИШИНЕВ, 28 апр – Sputnik. Группа ученых из Техасского университета A&M изобрела устройство, позволяющее уничтожить коронавирус SARS-CoV-2 за одну секунду. Исследование было опубликовано в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Устройство представляет собой секцию трубки из нержавеющей стали, через которую пропускается раствор с коронавирусом, передает РИА Новости. При нагревании прибора до 72 градусов по Цельсию всего на полсекунды титр вируса в растворе уменьшается в 100 тысяч раз. Этого показателя достаточно, чтобы уничтожить патоген.

Сотрудник лаборатории. Архивное фото
© Sputnik / Алексей Майшев
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Открытие можно будет использовать в существующих системах отопления, вентиляции и кондиционирования.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения, а 11 марта 2020 года объявила пандемию COVID-19.

В Молдове первый случай коронавируса был зафиксирован 7 марта 2020 года. С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. 

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (276)

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