Ученые нашли способ уничтожить коронавирус за секунду

Устройство можно будет использовать для уничтожения вируса в системах отопления, вентиляции и кондиционирования.

КИШИНЕВ, 28 апр – Sputnik. Группа ученых из Техасского университета A&M изобрела устройство, позволяющее уничтожить коронавирус SARS-CoV-2 за одну секунду. Исследование было опубликовано в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Устройство представляет собой секцию трубки из нержавеющей стали, через которую пропускается раствор с коронавирусом, передает РИА Новости. При нагревании прибора до 72 градусов по Цельсию всего на полсекунды титр вируса в растворе уменьшается в 100 тысяч раз. Этого показателя достаточно, чтобы уничтожить патоген.

Открытие можно будет использовать в существующих системах отопления, вентиляции и кондиционирования.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения, а 11 марта 2020 года объявила пандемию COVID-19.

В Молдове первый случай коронавируса был зафиксирован 7 марта 2020 года. С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии.

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