Россия и Германия могут объединить усилия в расследовании преступлений нацизма

КИШИНЕВ, 28 апр – Sputnik. Вопрос о создании совместной с Германией следственной группы для расследования преступлений нацистов прорабатывает Следственный комитет России (СК РФ), об этом в среду сообщил руководитель управления учебной и воспитательной работы ведомства Сергей Петров, передает РИА Новости.

"На основании Положения 2 дополнительного протокола к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 8 ноября 2001 года прорабатывается вопрос о создании международной следственной группы и включении в ее состав представителей компетентных органов ФРГ", - сказал он в Общественной палате в ходе круглого стола по теме всероссийского проекта "Без срока давности".

Сергей Петров также сообщил, что СК РФ в 2019-2020 годах направил за рубеж шесть запросов об оказании правовой помощи в рамках расследования уголовных дел о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны. На сколько запросов были получены ответы, не уточняется.

Следственный комитет также продолжает сотрудничать по данной теме с коллегами из Канады, Эстонии и Германии.

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