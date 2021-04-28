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Россия и Германия могут объединить усилия в расследовании преступлений нацизма

© Sputnik / Aram Nersesyan
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210428/34556083/Rossiya-i-Germaniya-mogut-obedinit-usiliya-v-rassledovanii-prestupleniy-natsizma.html

Следственный комитет России намерен объединиться с Германией, чтобы совместными усилиями проводить необходимые следственные действия, связанные с раскрытием преступлений времен ВОВ.

КИШИНЕВ, 28 апр  – Sputnik. Вопрос о создании совместной с Германией следственной группы для расследования преступлений нацистов прорабатывает Следственный комитет России (СК РФ), об этом в среду сообщил руководитель управления учебной и воспитательной работы ведомства Сергей Петров, передает РИА Новости

Нюрнбергский процесс. 20 ноября 1945 года — 1 октября 1946 года. Выступает главный обвинитель от СССР Роман Андреевич Руденко.
© Sputnik / Евгений Халдей
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"На основании Положения 2 дополнительного протокола к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 8 ноября 2001 года прорабатывается вопрос о создании международной следственной группы и включении в ее состав представителей компетентных органов ФРГ", - сказал он в Общественной палате в ходе круглого стола по теме всероссийского проекта "Без срока давности".

Сергей Петров также сообщил, что СК РФ в 2019-2020 годах направил за рубеж шесть запросов об оказании правовой помощи в рамках расследования уголовных дел о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны. На сколько запросов были получены ответы, не уточняется.

Следственный комитет также продолжает сотрудничать по данной теме с коллегами из Канады, Эстонии и Германии.

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