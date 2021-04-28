В Киеве ослабляют карантин

С 1 мая возобновят работу торговые центры, учебные заведения и тренажерные залы, общественный транспорт начнет работу в нормальном режиме.

КИШИНЕВ, 28 апр – Sputnik. Жесткий карантин, введенный в Киеве из-за COVID-19, ослабят с 1 мая, передает РИА Новости. Начиная с субботы возобновят работу торговые центры, учебные заведения и тренажерные залы, общественный транспорт начнет работу в нормальном режиме с условием соблюдения мер безопасности. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.

Мэр украинской столицы выразил надежду, что в ближайшее время Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение о пересмотре уровня эпидемической опасности и выводе столицы из "красной" зоны.

"С 1 мая весь наземный общественный транспорт и метро возобновят перевозку пассажиров в обычном режиме с придерживанием определенных ранее противоэпидемических норм и правил… С 5 мая город возобновит учебный процесс в учреждениях общего образования, дошкольного и вузах", - заявил мэр на брифинге.

Кличко подчеркнул, что во время пасхальных праздников рекомендовано провести богослужения онлайн, а освящение пасхальных корзинок проводить на улице.

На Украине действует модель "адаптивного карантина", который предусматривает установление карантинных ограничений в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная".

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