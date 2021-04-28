Ученые определили, как генетика влияет на любовь к кофе

КИШИНЕВ, 28 апр – Sputnik. Австралийские ученые определили, что люди с наследственными заболеваниями сердца, как правило, подсознательно избегают кофе или выбирают вариант без кофеина. Те, у кого нет генетической предрасположенности к болезням сердечно-сосудистой системы, любят кофе и пьют его в больших количествах, передает РИА Новости. Получается, что организм сам решает, сколько кофеина ему необходимо. Результаты исследования опубликованы в журнале American Journal of Clinical Nutrition.

Кофе обладает тонизирующим действием, к тому же многим нравится его вкус. Но есть люди, которые не любят кофе. Исследователи из Университета Южной Австралии решили выяснить, связано ли это просто с вкусовыми пристрастиями, или у этих людей кофе вызывает неприятные ощущения после выпитой чашки.

Вместе с коллегами из Южно-Австралийского института здравоохранения и медицинских исследований (SAHMRI) они проанализировали данные 390 435 добровольцев в возрасте от 39 до 73 лет из британского биобанка и обнаружили, что действительно, люди с высоким кровяным давлением, стенокардией и аритмией пьют меньше кофе, употребляют кофе без кофеина или вообще избегают этого напитка по сравнению с людьми без сердечно-сосудистых проблем.

© AP Photo / Orlin Wagner Кофе

Впервые исследователи получили доказательства того, что на потребление натурального кофе влияет заложенное на генетическом уровне состояние здоровья сердечно-сосудистой системы человека, которое отражается в артериальном давлении и частоте сердечных сокращений.

То есть генетика не только отвечает за тягу к кофе, но и регулирует количество его потребления, защищая организм от чрезмерной дозы кофеина.

"Люди пьют кофе по разным причинам: чтобы взбодриться, когда они устали, потому что он приятный на вкус или потому, что это часть их повседневной жизни, — приводятся в пресс-релизе университета слова ведущего автора исследования профессора Элины Хиппенен (Elina Hyppönen). — Но мы не осознаем, что люди подсознательно самостоятельно регулируют безопасные уровни кофеина в зависимости от того, насколько высокое их кровяное давление, и это, вероятно, является результатом защитного генетического механизма".

Авторы отмечают, что, таким образом, количество выпиваемого кофе может служить косвенным индикатором здоровья сердечно-сосудистой системы.

"Если ваше тело советует вам не пить лишнюю чашку кофе, вероятно, этому есть причина. Слушайте свое тело, оно больше знает о вашем здоровье, чем вы думаете", — говорит профессор Хиппёнен.

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