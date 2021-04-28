Зинаида Гречаная приняла участие в саммите глав парламентов

Встреча прошла по инициативе парламента Туркменистана и объединила четырнадцать стран разных континентов.

КИШИНЕВ, 28 апр — Sputnik. Спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная выступила в среду на саммите председателей парламентов, который был организован под эгидой Меджлиса Туркменистана и объединил 14 стран мира.

Главной темой форума стала роль парламентариев в укреплении международного мира и доверия. Из-за противоэпидемических ограничений встреча прошла в онлайн-формате.

Гречаная отметила значимость инициативы, направленной на укрепление мира и дружественных отношений между странами в контексте провозглашения 2021 года Международным годом мира и доверия.

Опыт борьбы с коронавирусной инфекцией и вызванным ею кризисом показал безусловный рост значимости института парламентаризма, отметила спикер молдавского парламента.

"Убедительным свидетельством тому являются события в нашей стране, когда благодаря договоренности на уровне руководства законодательных институтов удалось реализовать в наикратчайшие сроки доставку серьезных объемов вакцин из других стран в Молдову", — сказала Гречаная.

Председатель парламента выразила благодарность странам, которые откликнулись на просьбы Молдовы о помощи, прежде всего, Россию и Китай.

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