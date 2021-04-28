Участники Олимпиады должны ежедневно сдавать тесты на коронавирус

Все участники Олимпиады обязаны сдать два теста на COVID-19 перед вылетом в Японию. После прибытия на игры первые три дня необходимо сдавать ежедневные тесты.

КИШИНЕВ, 28 апр – Sputnik. Все участники Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио должны будут сдать два теста на наличие COVID-19 до вылета из страны, а по прилету в Японию будут проходить ежедневное тестирование в течение первых трех дней, передает РИА Новости. Об этом стало известно после совместного заявления по итогам онлайн-встречи глав Международного олимпийского комитета (МОК), Международного паралимпийского комитета (МПК), администрации Токио, японского оргкомитета и правительства.

"Все участники обязаны сдать два теста на COVID-19 перед их вылетом в Японию. Спортсмены и те, кто с ними близко взаимодействует, должны будут проходить тестирование ежедневно для минимизации риска наличия бессимптомных случаев. Все другие участники будут тестироваться ежедневно в течение первых трех дней по их прибытию", – говорится в документе.

Участникам Олимпиады в Токио нельзя будет пользоваться общественным транспортом и принимать пищу вне отведенных для этого мест.

"Мы убеждены, что соблюдение этих правил обеспечит безопасность атлетов, ответственных за проведение Игр лиц, зрителей, а также жителей Токио и других японских городов, принимающих соревнования. Все стороны встречи сегодня вновь подтвердили свою полную приверженность проведению Игр, безопасных для всех участников и жителей Японии", – подчеркивается в заявлении.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но была перенесена на год из-за коронавируса и пройдет с 23 июля по 8 августа этого года. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта – 33, и категориям – 339. Изначально планировалось участие 10-12 тысяч спортсменов, однако из-за коронавируса это число будет сокращено. В марте было принято решение об отказе в допуске болельщиков из-за рубежа.

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