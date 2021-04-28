Стало известно, почему при COVID-19 пропадает вкус

Понимание механизма поражения вирусной инфекцией вкусовых рецепторов поможет разработать методы лечения пациентов с COVID-19, у которых потеря вкуса или вкусовые изменения долго сохраняются.

КИШИНЕВ, 28 апр — Sputnik. Ученые из Национального института США изучили несколько тысяч вкусовых рецепторов человека и установили, что рецепторные клетки II типа, расположенные в веретенообразных сосочках у основания языка и грибовидных сосочках на задней части языка имеют фермент ACE — точку входа для коронавируса.

"Демонстрируя совместную локализацию вируса SARS-CoV-2, маркера вкусовых клеток типа II и вирусного рецептора ACE2, мы приводим доказательства репликации этого вируса во вкусовых рецепторах, которые могут объяснять острые изменения вкуса во время активной фазы COVID-19", — пишут авторы статьи.

Ученые взяли образцы грибовидных сосочков с вкусовыми рецепторами у 45-летней женщины с подтвержденным COVID-19, передает РИА Новости. Во время заражения она сообщала об изменениях вкусовых ощущений, в том числе о том, что она не чувствует сладость шоколада и вкус карри. При осмотре у нее зафиксировали увеличение размеров языка и покраснение в области его основания. Детальные исследования подтвердили присутствие РНК вируса SARS-CoV-2 в клетках веретенообразных сосочков и в базальном слое стволовых клеток вкусовых луковиц.

При повторном осмотре через шесть месяцев состояние областей вкусовых клеток улучшилось, что совпало с восстановлением у пациентки вкусовых ощущений.

"Наша работа показывает, что восстановление вкусовых стволовых клеток у выздоравливающих пациентов может занять несколько недель, что объясняет случаи хронических нарушений вкусовых ощущений после COVID-19, сообщения о которых появляются в медицинской литературе", — отмечают исследователи.

Они также считают, что понимание возможности поражения вирусной инфекцией вкусовых рецепторов поможет разработать методы лечения пациентов с длительным COVID-19, у которых потеря вкуса или вкусовые изменения сохраняются на протяжении нескольких месяцев после формального выздоровления.

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