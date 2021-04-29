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Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ

Видео: ФСБ задержаны украинские неонацисты, готовившие взрывы

© Sputnik / Russian Federal Security Service
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210429/34569806/Video-FSB-zaderzhany-ukrainskie-neonatsisty-gotovivshie-vzryvy.html

Облавы прошли в девяти российских городах, задержаны 16 сторонников украинской экстремистской группировки.

КИШИНЕВ, 29 апр  – Sputnik. Силами Федеральной службы безопасности России (ФСБ) задержаны 16 членов украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.", они готовили взрывы и вооруженные нападения, передает РИА Новости.

Как сообщает пресс-служба ФСБ, лидер группировки Егор Краснов из Украины координировал ее деятельность на территории России. Вовлечение новых членов велось поэтапно. Им предлагалось нанести экстремистские надписи на здания, дальше - больше: избить бездомного или представителя молодежных субкультур. Затем нужно было напасть на граждан, сотрудников правоохранительных органов с оружием, поджечь и подорвать здания органов власти. Об этом рассказали задержанные, информирует ФСБ.

"В Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе Краснодарского края, Пущино Московской области, Переславле-Залесском Ярославской области задержаны 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.", причастных к совершению насильственных преступлений, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан", - говорится в сообщении.

Сотрудник ФСБ РФ
© Sputnik / Russian Federal Security Service
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Добавляется, что во время обысков у задержанных изъяли холодное оружие, экстремистскую атрибутику, данные о совершенных и планируемых террористических и экстремистских преступлениях, видеоотчеты о проведенных насильственных акциях, отправленные главарю группировки, а также переписку с ним.

"В рамках возбужденных уголовных дел проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на вскрытие всех эпизодов их противоправной деятельности", - отмечается в релизе.

Ранее "партия" из 14 сторонников "М.К.У." была задержана в Геленджике и Ярославле – об этом сообщалось в середине марта. Как признались задержанные на допросах, их группа организована в 2019 году "под идеологическим воздействием Краснова", присылавшего инструкции по совершению терактов, массовых убийств и других насильственных акций.

Кроме того, в середине февраля ФСБ объявляла о поимке группы адептов "М.К.У." в Воронеже во главе с 19-летним главарем. Однако о планировании терактов в том случае не упоминалось: задержанным вменяли избиение одного молодого человека, нанесение экстремистских надписей на стенах домов в Воронеже и публичные призывы к экстремизму.

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