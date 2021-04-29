В Китае принят закон о борьбе с расточительством в еде

Лидер КНР Си Цзиньпин распорядился пропагандировать среди жителей умеренность в еде. Он призвал выработать у людей чувство стыда за "расточительство продовольствия и гордости за экономию".

КИШИНЕВ, 29 апр – Sputnik. Парламент Китая в четверг одобрил закон о борьбе с расточительным использованием продуктов питания, сообщает РИА Новости.

Закон был принят по итогам голосования на сессии постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, высшего законодательного органа страны, и вступает в силу с сегодняшнего дня.

Одной из важнейших проблем правительства Китая была нехватка продуктов питания. После успешного решения вопроса с едой власти страны задумались над тем, как снизить масштабное расточительство продуктов.

Лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что "явление расточительства в отношении продовольствия ужасает и огорчает", и распорядился пропагандировать среди жителей умеренность в еде. Председатель КНР призвал выработать у людей чувство стыда за "расточительство продовольствия и гордости за экономию".

После указа Си Цзиньпина в Китае запустили акцию "Чистая тарелка", к которой уже подключились миллионы людей. В соцсетях пользователи делятся фотографиями или видео с пустыми тарелками, демонстрируя, что вся еда была съедена.

Ежегодно в Китае около 35 миллионов тонн продовольствия становятся отходами еще до того, как попасть к потребителям. Ежедневно в каждом из 500 городов КНР в среднем производится около 50 тонн пищевых отходов. Согласно проведенному исследованию, в Пекине, Шанхае, Чэнду и Лхасе в год выбрасывают в среднем 17-18 миллионов тонн продуктов, которыми можно было бы в течение года кормить 30-50 миллионов человек.

Власти Китая уже давно занимаются этим вопросом, особое внимание уделяется решению проблем с недостаточной осведомленностью детей о необходимости быть бережливым в еде, однако, несмотря на все меры, феномен излишнего расточительства в стране все еще существует.

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