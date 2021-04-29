Израиль близок к победе над коронавирусом: за сутки 87 новых случаев

В Израиле ни один человек не умер от коронавируса за последние сутки. Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в стране 20 декабря прошлого года.

КИШИНЕВ, 29 апр – Sputnik. Число новых случаев коронавируса в Израиле выросло за сутки на 87, ни один пациент не скончался, передает РИА Новости. Всего в стране число инфицированных коронавирусом достигло 838 372, общее число умерших с начала пандемии - 6361, сообщает Минздрав страны.

По данным министерства, сейчас в Израиле более 1,5 тысячи человек болеют коронавирусом. В тяжелом состоянии находятся 118 пациентов, из них 65 нуждаются в искусственной вентиляции легких.



Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. На данный момент первую дозу препарата получили более 5,3 миллиона человек, вторую - более 5 миллионов.

С 18 апреля в стране отменено обязательное ношение масок на открытом воздухе. "Герметичный" локдаун в Израиле был снят 7 февраля, жителям страны было разрешено отдаляться от дома на расстояние более километра. С 21 февраля вступили в силу новые послабления, в частности, касающиеся работы торговых центров и уличных магазинов.

С 7 марта Израиль перешел к третьему этапу выхода из карантина, включающему открытие ресторанов, залов торжеств, театров и стадионов для вакцинированных, и разрешение для граждан и обладателей вида на жительство на возвращение в страну из-за рубежа.

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