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Израиль близок к победе над коронавирусом: за сутки 87 новых случаев

© Sputnik / Kristina Afanasyeva
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (286)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210429/34570458/Izrail-blizok-k-pobede-nad-koronavirusom-za-sutki-87-novykh-sluchaev.html

В Израиле ни один человек не умер от коронавируса за последние сутки. Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в стране 20 декабря прошлого года.

КИШИНЕВ, 29 апр – Sputnik. Число новых случаев коронавируса в Израиле выросло за сутки на 87, ни один пациент не скончался, передает РИА Новости. Всего в стране число инфицированных коронавирусом достигло 838 372, общее число умерших с начала пандемии - 6361, сообщает Минздрав страны.
По данным министерства, сейчас в Израиле более 1,5 тысячи человек болеют коронавирусом. В тяжелом состоянии находятся 118 пациентов, из них 65 нуждаются в искусственной вентиляции легких.

Зарубежные страны. Израиль
© Sputnik / Виталий Белоусов
Стало известно, когда Израиль разрешит въезд вакцинированным туристам
Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. На данный момент первую дозу препарата получили более 5,3 миллиона человек, вторую - более 5 миллионов.

С 18 апреля в стране отменено обязательное ношение масок на открытом воздухе. "Герметичный" локдаун в Израиле был снят 7 февраля, жителям страны было разрешено отдаляться от дома на расстояние более километра. С 21 февраля вступили в силу новые послабления, в частности, касающиеся работы торговых центров и уличных магазинов.

С 7 марта Израиль перешел к третьему этапу выхода из карантина, включающему открытие ресторанов, залов торжеств, театров и стадионов для вакцинированных, и разрешение для граждан и обладателей вида на жительство на возвращение в страну из-за рубежа.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (286)

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