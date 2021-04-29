Назван самый безвредный алкогольный напиток

КИШИНЕВ, 29 апр – Sputnik. Наименее вредным алкогольным напитком является вино, об этом в беседе с НСН рассказала врач-диетолог Ольга Шмелева. Речь, безусловно, идет об умеренном употреблении алкоголя.

Специалист объяснила, что в вине содержится мало калорий, поэтому оно не вредит фигуре, передает РИА Новости.

"Самым лучшим вариантом можно назвать красное сухое и белое сухое вино. Однако первое даже лучше, так как в нем содержатся еще и антиоксиданты", — уточнила эксперт.

Шмелева отметила, что медицинского подтверждения этого факта нет, но у жителей Италии и Франции, регулярно употребляющих именно такие вина, медики фиксируют более качественный холестериновый обмен.

Ранее Шмелева объяснила, почему яблоки - отличное средство в профилактике развития онкологических заболеваний.

Специалист отметила, что этот фрукт богат витамином С — природным антиоксидантом — и занимает важное место в предотвращении развития рака.

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