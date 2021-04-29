Турция объявила о закупке у РФ вакцины "Спутник V"

КИШИНЕВ, 29 апр – Sputnik. Турция закупила у России вакцину от коронавируса "Спутник V", а также нацелена на совместное производство этого препарата, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

"Министр здравоохранения Турции сказал мне, что они согласовали с российскими коллегами закупку вакцин "Спутник V" для совместного производства. Это, конечно, план на среднесрочную перспективу", - отметил он.

Он также проинформировал, что намерен вместе с главой Минздрава посетить российскую столицу. Предположительно, визит состоится до 12 мая.

При этом Чавушоглу сообщил, что Турция в любое время готова принять у себя санинспекторов из России для оценки безопасности своих курортов.

"Да, и даже в прошлом году я говорил об этом с (главой МИД РФ) Сергеем Лавровым и приглашал российских экспертов. Так что они могут приехать, когда захотят. Мы готовы их принять. Мы готовы, даже если они захотят приехать прямо сейчас, и они могут еще раз нанести визит в другое время, когда захотят. Это может быть несколько визитов", - сказал министр.

Глава МИД Турции отметил, что страна крайне серьезно относится к безопасности своих курортов для туристов. Проверки мер безопасности от COIVD-19 осуществляют постоянно как турецкие, так и международные эксперты. По его словам, Россия уже согласилась направить своих санинспекторов для оценки ситуации в Анталье, а также на других турецких курортах.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova