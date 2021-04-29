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Турция объявила о закупке у РФ вакцины "Спутник V"

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (289)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210429/34571971/Turtsiya-obyavila-o-zakupke-u-RF-vaktsiny-Sputnik-V.html

Кроме того, Турецкая Республика намерена наладить в стране производство этого противокоронавирусного препарата.

КИШИНЕВ, 29 апр  – Sputnik. Турция закупила у России вакцину от коронавируса "Спутник V", а также нацелена на совместное производство этого препарата, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

"Министр здравоохранения Турции сказал мне, что они согласовали с российскими коллегами закупку вакцин "Спутник V" для совместного производства. Это, конечно, план на среднесрочную перспективу", - отметил он. 

Вакцина Спутник V
© AFP 2021 / MOHAMMED ABED
В Турции в ближайшее время начнется вакцинация "Спутником V"
Он также проинформировал, что намерен вместе с главой Минздрава посетить российскую столицу. Предположительно, визит состоится до 12 мая.

При этом Чавушоглу сообщил, что Турция в любое время готова принять у себя санинспекторов из России для оценки безопасности своих курортов. 

"Да, и даже в прошлом году я говорил об этом с (главой МИД РФ) Сергеем Лавровым и приглашал российских экспертов. Так что они могут приехать, когда захотят. Мы готовы их принять. Мы готовы, даже если они захотят приехать прямо сейчас, и они могут еще раз нанести визит в другое время, когда захотят. Это может быть несколько визитов", - сказал министр.

Глава МИД Турции отметил, что страна крайне серьезно относится к безопасности своих курортов для туристов. Проверки мер безопасности от COIVD-19 осуществляют постоянно как турецкие, так и международные эксперты. По его словам, Россия уже согласилась направить своих санинспекторов для оценки ситуации в Анталье, а также на других турецких курортах.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (289)

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