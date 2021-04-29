Расследования по факту тромбоза после прививок Pfizer и Moderna не будет

КИШИНЕВ, 29 апр – Sputnik. Европейский регулятор EMA принял решение не начинать расследование по факту случаев тромбоза после прививок Pfizer и Moderna, передает РИА Новости. Ранее были получены сообщения о 11 случаях тромбоза после вакцинации препаратом компании Pfizer и двух случаях после использования вакцины Moderna в Европейской экономической зоне. Европейский регулятор будет продолжать наблюдение за ситуацией, сообщает испанское агентство Efe со ссылкой на источник.
Тем не менее, отметил источник, EMA "внимательно следит за случаями, зарегистрированными после использования вакцин" Pfizer и Moderna.
Европейский лекарственный регулятор ранее начал изучение данных о случаях развития тромбоэмболических осложнений у пациентов, вакцинированных препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson & Johnson.
Ранее подобные осложнения были зафиксированы при применении другой вакцины против коронавируса – компании AstraZeneca. Возможную связь тромбозов с вакцинацией AstraZeneca ЕМА признало и решило внести информацию об осложнениях в сведения о препарате.
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