Расследования по факту тромбоза после прививок Pfizer и Moderna не будет

На 60 миллионов введенных доз вакцины Pfizer было зарегистрировано 11 случаев тромбоза, а на пять миллионов доз Moderna – два случая.

КИШИНЕВ, 29 апр – Sputnik. Европейский регулятор EMA принял решение не начинать расследование по факту случаев тромбоза после прививок Pfizer и Moderna, передает РИА Новости. Ранее были получены сообщения о 11 случаях тромбоза после вакцинации препаратом компании Pfizer и двух случаях после использования вакцины Moderna в Европейской экономической зоне. Европейский регулятор будет продолжать наблюдение за ситуацией, сообщает испанское агентство Efe со ссылкой на источник.



По словам источника, "хоть и были зарегистрированы некоторые случаи" тромбоза, эти цифры чрезвычайно малы и не вызывают такого беспокойства, чтобы инициировать специальное расследование риска развития тромбов из-за препаратов. Отмечается, что на 60 миллионов введенных доз вакцины Pfizer было зарегистрировано 11 случаев тромбоза, а на пять миллионов доз Moderna - два случая.Тем не менее, отметил источник, EMA "внимательно следит за случаями, зарегистрированными после использования вакцин" Pfizer и Moderna.Европейский лекарственный регулятор ранее начал изучение данных о случаях развития тромбоэмболических осложнений у пациентов, вакцинированных препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson & Johnson.Ранее подобные осложнения были зафиксированы при применении другой вакцины против коронавируса – компании AstraZeneca. Возможную связь тромбозов с вакцинацией AstraZeneca ЕМА признало и решило внести информацию об осложнениях в сведения о препарате.

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