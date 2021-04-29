Московский район Санкт-Петербурга и сектор Ботаника будут сотрудничать

КИШИНЕВ, 28 апр — Sputnik. Претор сектора Ботаника Диана Губа и глава администрации Московского района Санкт-Петербурга Владимир Ушаков подписали в четверг соглашение о сотрудничестве.

Кишинев и Санкт-Петербург налаживают сотрудничество>>>

Церемония прошла в Северной столице России, где находится с официальным визитом делегация муниципальных властей Кишинева во главе с мэром Ионом Чебаном.

Кишиневский градоначальник отметил, что подписанное соглашение о сотрудничестве между районами Санкт-Петербурга и молдавской столицы — первое в своем роде.

"Московский район Санкт-Петербурга и сектор Ботаника Кишинева имеют определенное сходство: обе административно-территориальные единицы – это "ворота" северной части городов, где расположены аэропорты. Крайне важно, чтобы этот полезный опыт городского управления и администрирования, начиная со дворов, улиц, подземных переходов, был реализован в Кишиневе", — написал Чебан в социальных сетях.

Ранее глава муниципия Кишинев Ион Чебан в рамках визита в Северную столицу России подписал соглашение о сотрудничестве столичной примэрии с правительством Санкт-Петербурга в торговой, экономической и культурной областях на 2021-2024 годы. Скрепил подпись над договором с российской стороны губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

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