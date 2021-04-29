14:11 29 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.52
  • USD17.83
  • RUB0.24
  • RON4.37
  • UAH0.64
Поиск
Церковь Смоленской иконы Божией Матери (Смоленская церковь) в Санкт-Петербурге.

Московский район Санкт-Петербурга и сектор Ботаника будут сотрудничать

© Sputnik / Ilya Timin
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
События Кишинева (242)
14 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210429/34572161/moskovskij-rajon-sankt-peterburga-i-sektor-botanika-budut-sotrudnichat.html

В Северной столице России с официальным визитом находится представительная делегация муниципальной администрации Кишинева.

КИШИНЕВ, 28 апр — Sputnik. Претор сектора Ботаника Диана Губа и глава администрации Московского района Санкт-Петербурга Владимир Ушаков подписали в четверг соглашение о сотрудничестве.

Кишинев и Санкт-Петербург налаживают сотрудничество>>>

Церемония прошла в Северной столице России, где находится с официальным визитом делегация муниципальных властей Кишинева во главе с мэром Ионом Чебаном.

Кишиневский градоначальник отметил, что подписанное соглашение о сотрудничестве между районами Санкт-Петербурга и молдавской столицы — первое в своем роде.

"Московский район Санкт-Петербурга и сектор Ботаника Кишинева имеют определенное сходство: обе административно-территориальные единицы – это "ворота" северной части городов, где расположены аэропорты. Крайне важно, чтобы этот полезный опыт городского управления и администрирования, начиная со дворов, улиц, подземных переходов, был реализован в Кишиневе", — написал Чебан в социальных сетях.

Ранее глава муниципия Кишинев Ион Чебан в рамках визита в Северную столицу России подписал соглашение о сотрудничестве столичной примэрии с правительством Санкт-Петербурга в торговой, экономической и культурной областях на 2021-2024 годы. Скрепил подпись над договором с российской стороны губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
События Кишинева (242)

По теме

Эпидситуация в Кишиневе улучшается уже пять недель, заявил мэр столицы
Мэрия Кишинева окажет отдельным категориям жителей финансовую помощь на Пасху
Теги:
Кишинев

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: первое в этом году "розовое" суперлуние поразило жителей Земли
Шойгу заявил о росте военной опасности из-за действий США и НАТО
Видео: Шойгу – о росте военной опасности из-за действий США и НАТО
Пасхальные ярмарки в Кишиневе обложка
Пасхальные ярмарки в Кишиневе: адреса базаров

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться