Врач рассказал о рисках тяжелой формы коронавируса у беременных

Врачи отмечают, что у младенцев тяжелое течение коронавируса встречается крайне редко. Возможность передачи вируса от матери к ребенку ничтожно мала.

КИШИНЕВ, 29 апр – Sputnik. У беременных риск тяжелой формы коронавируса может быть немного выше, передает РИА Новости. Об этом рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Риск тяжелой формы COVID-19 во время беременности может быть несколько выше, чем в общей популяции. Факторы риска тяжелой формы COVID-19 у беременных женщин тем не менее такие же, как у других пациентов. Вертикальная передача (от матери к ребенку) заболевания возможна, но встречается крайне редко", - рассказала врач в ходе онлайн-конгресса "Молекулярная диагностика и биобезопасность 2021. COVID-19: эпидемиология, диагностика, профилактика".

По словам Пшеничной, механизм такой передачи заболевания точно не установлен, но, к счастью, тяжелое течение коронавируса у младенцев встречается крайне редко. Специалист также отметила, что врачам следует иметь в виду необходимость проводить профилактику тромбоза у беременных женщин даже на фоне легкого течения заболевания, так как риск развития осложнений у них повышается.

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