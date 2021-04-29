Стали известны подробности убийства в больнице Германии

Полиция задержала одну из сотрудниц заведения по уходу за людьми с ограниченными возможностями по подозрению в убийствt после того, как тела четырех человек были найдены в здании.

КИШИНЕВ, 29 апр – Sputnik. Подозреваемая в убийстве четырех человек в немецком Потсдаме призналась в содеянном мужу, мужчина вызвал полицию, сообщает издание Spiegel.

Ранее полиция задержала одну из сотрудниц заведения по уходу за людьми с ограниченными возможностями по подозрению в убийстве, после того как были найдены тела двух мужчин и двух женщин, передает РИА Новости. Отмечается, что двое из них находились в специальной больнице с раннего детства. В полиции сообщили, что травмы всех жертв возникли "в результате жесткого внешнего насильственного воздействия". Мотивы пока неизвестны.

Как сообщает издание, подозреваемая – сиделка более 20 лет заботилась о пациентах. По информации издания, в среду вечером женщина якобы призналась мужу в убийстве и тот незамедлительно вызвал полицию. Женщина отказывается от комментариев. По информации немецкого издания Bild, следователи предполагают, что орудием убийства был нож.

Vier Menschen sind am Mittwoch im #Potsdam|er Oberlinhaus getötet worden. Eine Mitarbeiterin wurde festgenommen. Die Hintergründe sind unklar. Die PNN halten Sie im Liveblog über die Entwicklungen auf dem Laufenden. https://t.co/d7UcQJRiGI — pnn.de (@PNN_de) April 29, 2021

Местные СМИ называют трагедию "возможно, самым серьезным убийством" в городе за десятилетия.

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