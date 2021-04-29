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Полиция Германии

Стали известны подробности убийства в больнице Германии

© AP Photo / Frank Augstein
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210429/34573632/stali-izvestny-podrobnosti-ubiystva-v-bolnitse-germanii.html

Полиция задержала одну из сотрудниц заведения по уходу за людьми с ограниченными возможностями по подозрению в убийствt после того, как тела четырех человек были найдены в здании.

КИШИНЕВ, 29 апр – Sputnik. Подозреваемая в убийстве четырех человек в немецком Потсдаме призналась в содеянном мужу, мужчина вызвал полицию, сообщает издание Spiegel.

Автомобиль немецкой полиции
© AFP 2021 / Bernd Thissen/dpa
Драма в больнице Потсдама: четыре человека убиты

Ранее полиция задержала одну из сотрудниц заведения по уходу за людьми с ограниченными возможностями по подозрению в убийстве, после того как были найдены тела двух мужчин и двух женщин, передает РИА Новости. Отмечается, что двое из них находились в специальной больнице с раннего детства. В полиции сообщили, что травмы всех жертв возникли "в результате жесткого внешнего насильственного воздействия". Мотивы пока неизвестны.

Как сообщает издание, подозреваемая – сиделка более 20 лет заботилась о пациентах. По информации издания, в среду вечером женщина якобы призналась мужу в убийстве и тот незамедлительно вызвал полицию. Женщина отказывается от комментариев. По информации немецкого издания Bild, следователи предполагают, что орудием убийства был нож.

Местные СМИ называют трагедию "возможно, самым серьезным убийством" в городе за десятилетия.

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