Индийский штамм приближается к РМ: в Румынии зафиксирован первый случай

Индийский вариант коронавируса B.1.617.2 выявлен у 26-летнего мужчины, который приехал в Румынию около месяца назад. Болезнь протекает в легкой форме.

КИШИНЕВ, 29 апр – Sputnik. В Румынии зафиксирован первый случай заражения индийским штаммом COVID-10. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения со ссылкой на Национальный институт общественного здоровья.

"Национальный институт общественного здоровья сообщил сегодня утром о том, что лаборатория в городе Святой Георге выявила индийский вариант коронавируса B.1.617.2 у 26-летнего человека, который приехал в Румынию около месяца назад. У него отмечена легкая клиническая форма болезни", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минздрава.

Также в ведомстве сообщили о вспышке коронавируса у строителей в уезде Брашов. SARS-CoV-2 был диагностирован у пяти из восьми работников стройки, приехавших в Румынию из Индии, передает РИА Новости.

B.1.617 также известен как вариант коронавируса с двойной мутацией – это первая линия коронавируса, которая была выявлена в Индии. Ранее ученые зарегистрировали в восточном индийском штате Западная Бенгалия новый вариант коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, этот новый штамм имеет тройную мутацию и может быстрее распространяться.

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