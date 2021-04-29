Индийский штамм приближается к РМ: в Румынии зафиксирован первый случай

КИШИНЕВ, 29 апр – Sputnik. В Румынии зафиксирован первый случай заражения индийским штаммом COVID-10. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения со ссылкой на Национальный институт общественного здоровья.
Также в ведомстве сообщили о вспышке коронавируса у строителей в уезде Брашов. SARS-CoV-2 был диагностирован у пяти из восьми работников стройки, приехавших в Румынию из Индии, передает РИА Новости.
B.1.617 также известен как вариант коронавируса с двойной мутацией – это первая линия коронавируса, которая была выявлена в Индии. Ранее ученые зарегистрировали в восточном индийском штате Западная Бенгалия новый вариант коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, этот новый штамм имеет тройную мутацию и может быстрее распространяться.
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