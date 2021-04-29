В Индии начинается вакцинация "Спутником V"

Сейчас Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным, всего в стране зарегистрировано свыше 18,3 миллиона случаев COVID-19.

КИШИНЕВ, 29 апр – Sputnik. В Индии вакцинация российским препаратом "Спутник V" начнется первого мая, передает РИА Новости. Об этом сообщил посол Индии в Москве Датла Бала Венкатеш Варма.

"Первого мая мы запускаем программу вакцинации "Спутником V" в Индии", - заявил посол.

Дипломат добавил, что на данный момент не идет речи о том, чтобы ограничить авиасообщение между Россией и Индией из-за вспышки коронавируса. При этом дипломат уточнил, что российские власти усиливают меры эпидемиологической безопасности в отношении пассажиров, прибывающих из Индии, вводя, в том числе, дополнительное тестирование.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 18,3 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 15 миллионов человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 204 тысячи человек.

Ранее ученые выявили в восточном индийском штате Западная Бенгалия новый вариант коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, этот новый штамм коронавируса является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться. Новый штамм B.1.618 является второй линией коронавируса, которая была выявлена в Индии, первой была B.1.617, также известная как вариант коронавируса с двойной мутацией.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург ранее сообщил РИА Новости, что вакцина "Спутник V" будет эффективна и против индийской мутации коронавируса.

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