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Вакцинация против коронавируса

В Индии начинается вакцинация "Спутником V"

© Sputnik / Sorokopud Julia
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210429/34576515/v-indii-nachinaetsya-vaktsinatsiya-sputnikom-v.html

Сейчас Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным, всего в стране зарегистрировано свыше 18,3 миллиона случаев COVID-19.

КИШИНЕВ, 29 апр – Sputnik. В Индии вакцинация российским препаратом "Спутник V" начнется первого мая, передает РИА Новости. Об этом сообщил посол Индии в Москве Датла Бала Венкатеш Варма.

"Первого мая мы запускаем программу вакцинации "Спутником V" в Индии", - заявил посол.

Дипломат добавил, что на данный момент не идет речи о том, чтобы ограничить авиасообщение между Россией и Индией из-за вспышки коронавируса. При этом дипломат уточнил, что российские власти усиливают меры эпидемиологической безопасности в отношении пассажиров, прибывающих из Индии, вводя, в том числе, дополнительное тестирование.

Российский препарат Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) для вакцинации от COVID-19. Архивное фото
© Sputnik / Павел Лисицын
Вакцина "Спутник V" получила одобрение в Индии

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 18,3 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 15 миллионов человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 204 тысячи человек.

Ранее ученые выявили в восточном индийском штате Западная Бенгалия новый вариант коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, этот новый штамм коронавируса является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться. Новый штамм B.1.618 является второй линией коронавируса, которая была выявлена в Индии, первой была B.1.617, также известная как вариант коронавируса с двойной мутацией.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург ранее сообщил РИА Новости, что вакцина "Спутник V" будет эффективна и против индийской мутации коронавируса.

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