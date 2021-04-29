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Северный поток – 2

Европарламент выступает за остановку "Северного потока – 2"

© Sputnik / Dmitrij Leltschuk
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210429/34579330/Evroparlament-vystupaet-za-ostanovku-Severnogo-potoka--2.html

"Северный поток – 2" построен на 95%, по состоянию на 31 марта оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам: примерно 93 километра в датских водах и около 28 километров в немецких.

КИШИНЕВ, 29 апр – Sputnik. Европарламент призвал страны Евросоюза снизить зависимость от российских энергоресурсов, а также остановить реализацию проекта "Северный поток – 2". Об этом говорится в резолюции ЕП по итогам дебатов по России на пленарной сессии.

"Европарламент настаивает на том, что ЕС должен снизить свою энергетическую зависимость от России и призывает институты ЕС и страны-члены остановить завершение трубопровода "Северный поток – 2", – говорится в документе.

Уточняется, что резолюции Европейского парламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер, сообщает РИА Новости.

Северный поток 2
© Sputnik
Северный поток 2

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.

Северный поток-2
© AP Photo / Stefan Sauer / Dpa
В водах Дании начали укладку труб "Северного потока – 2"

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ая дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам: примерно 93 километра в датских водах и около 28 километров в немецких. Как сообщал 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что газопровод "Северный поток 2" будет достроен, работа над этим продолжается.

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