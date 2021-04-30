Пока все спали: сложности на Марсе, давка на празднике и ситуация с COVID-19

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КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. Марсианский вертолет НАСА Ingenuity не смог совершить запланированный на пятницу четвертый испытательный полет, специалисты выясняют, почему он не оторвался от поверхности планеты, сообщило НАСА.

Our #MarsHelicopter has flown successfully three times & completed its mission objectives! What’s up next for the mighty little rotorcraft? Mission experts aim to push the limits. Find out how on Fri., April 30 at 12:30pm ET: https://t.co/dr0PRGvrPA pic.twitter.com/PyLPJEQZHG — NASA (@NASA) April 29, 2021

​Ранее, передает РИА Новости, американское космическое агентство анонсировало, что в четверг Ingenuity совершит четвертый испытательный полет. Планировалось, что подробности о нем, а также планы на будущий и, как ожидается финальный полет, будут обнародованы в пятницу.

"Марсианский вертолет не оторвался от поверхности в свой амбициозный четвертый испытательный полет, но специалисты изучают данные, и вскоре повторим попытку", - сообщило НАСА в Twitter. Сроки новой попытки не называются, но, учитывая расстояния и задержку в коммуникации с устройством на Марсе, это может занять по меньшей мере день.

Вертолет Ingenuity прибыл на Марс в феврале, он является частью миссии марсохода Perseverance, который наблюдает за испытанием вертолета и передает на Землю снимки и другие данные, полученные в ходе тестовых полетов. Всего на тестирование возможностей Ingenuity отведено лишь несколько недель, ожидалось, что ему предстоит около пяти полетов, три из них прошли успешно.

В Израиле на религиозном празднике произошла давка

Медики сообщили о погибших в результате обрушения трибун на религиозном празднике Лаг ба-Омер в Израиле, пишет газета "Гаарец".

Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел на горе Мерон в Галилее в ночь на пятницу. Там собралось не менее ста тысяч паломников. Ранее говорилось, что к смерти людей привело обрушение трибун, однако в экстренной медицинской службе "Маген Давид Адом" в Twitter уточнили, что именно давка унесла жизни десятков людей.

"К сожалению, есть погибшие", — сказал представитель медслужбы Ави Маркус.

Jerusalem Post сообщает о 44 жертвах.

"Медики скорой помощи борются за жизни десятков раненых и не сдадутся, пока не будет эвакуирована последняя жертва. Тридцать восемь человек находятся в критическом состоянии и все еще на месте происшествия, шесть человек в критическом состоянии были эвакуированы. Восемнадцать человек тяжело ранены, два раненых средней степени тяжести", — говорится в публикации службы Маген Давид Адом" в Twitter.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил соболезнования в связи с трагедией. Инцидент с давкой политик назвал "тяжелой катастрофой".

"Тяжелая катастрофа на горе Мерон. Все мы молимся об исцелении раненых. Я стремлюсь увеличить спасательные силы, действующие в этом районе", — написал Нетаньяху в Twitter.

Израиль применил армию для эвакуации раненых и тел погибших.

Во время праздника Лаг да-Омер принято жечь костры, самая большая церемония проводится на горе Мерон, где собираются десятки тысяч исповедующих ортодоксальный иудаизм.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 150 миллионов.

К 08.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 150 миллионов 530 тысяч 783. Из них 3 миллиона 162 тысячи 166 скончались.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (32 миллиона 288 тысяч 904). Следом идут Индия (18 миллионов 762 тысячи 976) и Бразилия (14 миллионов 590 тысяч 678).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 миллионов 653 тысячи 533), Турция (4 миллиона 788 тысяч 700), Россия (4 миллиона 742 тысячи 142), Великобритания (4 миллиона 429 тысяч 849), Италия (4 миллиона 009 тысяч 208), Испания (3 миллиона 514 тысяч 942) и Германия (3 миллиона 391 тысяча 039).

На Украине, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 2 миллиона 113 тысяч 880 случаев заражения, в Румынии - 1 миллион 053 тысячи 629, в Молдове - 250 тысяч 508.

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