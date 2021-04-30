В России выпустили вакцину для животных от COVID-19

"Карнивак-Ков" - первый в мире зарегистрированный препарат против коронавируса у животных. Срок сохранения иммунитета после вакцинации оценивается в шесть месяцев.

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik."Федеральный центр охраны здоровья животных" (ФГБУ ВНИИЗЖ), подведомственное учреждение Россельхознадзора, выпустило первую партию российской вакцины "Карнивак-Ков" от COVID-19 у животных. В первой партии 17 тысяч доз, сообщила журналистам советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.

"В подведомственном Россельхознадзору ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" произведена первая партия вакцины "Карнивак-Ков" для профилактики новой коронавирусной инфекции у животных (COVID-19) в объеме 17 тысяч доз", - сообщила Мелано.

Первая партия вакцины уже забронирована. В ближайшее время она будет распределена в ряд городов и регионов России, среди которых Москва, Московская область, Крым, Санкт-Петербург, Владимир, Киров, Ижевск, Иркутск, Магнитогорск, Новосибирск, Рязань, Челябинск, Тверь, Тольятти.

Российская вакцина "Карнивак-Ков" - первый в мире зарегистрированный препарат против коронавируса у животных. Срок сохранения иммунитета после вакцинации оценивается в шесть месяцев. Россельхознадзор добавил, что при соответствующем спросе производственные мощности ВНИИЗЖ позволят выпускать около 10 тысяч доз вакцины в сутки.

Советник главы Россельхознадзора отметила, что возможный объем выпуска вакцины может составить до пяти миллионов доз.

"Российский рынок активно выражает заинтересованность в приобретении вакцины "Карнивак-Ков" для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у животных производства ФГБУ "ВНИИЗЖ", - указала Мелано.

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