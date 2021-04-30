14:44 30 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.57
  • USD17.80
  • RUB0.24
  • RON4.38
  • UAH0.64
Поиск
Кот

В России выпустили вакцину для животных от COVID-19

© Fotolia / Victoria Vitkovska
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (311)
4 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210430/34585525/v-rossii-vypustili-vaktsinu-dlya-zhivotnykh-ot-covid-19.html

"Карнивак-Ков" - первый в мире зарегистрированный препарат против коронавируса у животных. Срок сохранения иммунитета после вакцинации оценивается в шесть месяцев.

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik."Федеральный центр охраны здоровья животных" (ФГБУ ВНИИЗЖ), подведомственное учреждение Россельхознадзора, выпустило первую партию российской вакцины "Карнивак-Ков" от COVID-19 у животных. В первой партии 17 тысяч доз, сообщила журналистам советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.

"В подведомственном Россельхознадзору ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" произведена первая партия вакцины "Карнивак-Ков" для профилактики новой коронавирусной инфекции у животных (COVID-19) в объеме 17 тысяч доз", - сообщила Мелано.

Первая партия вакцины уже забронирована. В ближайшее время она будет распределена в ряд городов и регионов России, среди которых Москва, Московская область, Крым, Санкт-Петербург, Владимир, Киров, Ижевск, Иркутск, Магнитогорск, Новосибирск, Рязань, Челябинск, Тверь, Тольятти.

Первую в мире вакцину от COVID-19 для животных зарегистрировали в России
© Sputnik / Ruptly / Ветеринария и жизнь
Защита для четвероногих – в России создали вакцину от COVID-19 для животных

Российская вакцина "Карнивак-Ков" - первый в мире зарегистрированный препарат против коронавируса у животных. Срок сохранения иммунитета после вакцинации оценивается в шесть месяцев. Россельхознадзор добавил, что при соответствующем спросе производственные мощности ВНИИЗЖ позволят выпускать около 10 тысяч доз вакцины в сутки.

Советник главы Россельхознадзора отметила, что возможный объем выпуска вакцины может составить до пяти миллионов доз.

"Российский рынок активно выражает заинтересованность в приобретении вакцины "Карнивак-Ков" для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у животных производства ФГБУ "ВНИИЗЖ", - указала Мелано.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (311)

По теме

В зоопарке Кишинева родились два тигренка
Видео: щенок хаски быстро сообразил, куда нужно спрятаться от жары

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Подготовка к пасхе Кишинев 29 апреля 2021
Фото: Кишинев готовится к пасхальным праздникам
Iceland: Lava flows from erupting fissure of Fagradalsfjall volcano
Видео: люди и лава – сотни туристов приходят посмотреть на извержение вулкана
Пасхальные ярмарки в Кишиневе обложка
Пасхальные ярмарки в Кишиневе: адреса базаров

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться