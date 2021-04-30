Видео: подробности смертельной давки в Израиле

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. Более 40 человек стали жертвами происшествия во время религиозного праздника Лаг ба-Омер возле горы Мерон на севере Израиля, пишет газета Jerusalem Post. По ее данным, в ходе ЧП 44 человека погибли, десятки получили ранения. Как отмечали медики, несколько человек находятся в крайне тяжелом и критическом состоянии. Около 150 участников празднования пострадали, передает РИА Новости.
Очевидцы трагедии рассказали о том, что случилось.
"Все произошло мгновенно: люди падали и давили друг друга. Это была катастрофа", — рассказал участник мероприятия.
Один из пострадавших отметил, что сотрудники полиции также были в замешательстве и не смогли быстро среагировать.
"Полиция почему-то нас не выпускала, всех толкали, и людей просто затаптывали насмерть. Я не понял, что происходит, и потерял сознание", — вспомнил он.
При этом другой паломник рассказал, что люди всячески старались помогать сотрудникам экстренных служб.
"Я как раз уселся перекусить и услышал крики. Мы бросились на помощь, там были носилки с телами, и люди пытались их реанимировать прямо на ходу, — рассказал помогавший раненым очевидец Ави. — Потом мы увидели тела. Вначале их было примерно десять. Потом - гораздо больше".
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил воскресенье национальным днем траура после трагедии на Мероне.
"Катастрофа на Мероне – одна из наиболее тяжких катастроф, постигших Государство Израиль. Я прошу воскресенье провозгласить национальным днем траура", – заявил Нетаньяху в видеообращении.
Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, в которой выразил соболезнования по поводу многочисленных жертв в результате трагедии на горе Мерон, сообщает пресс-служба Кремля.
"В России разделяют скорбь дружественного народа Израиля", – отметил в телеграмме Путин.
Российский президент передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Праздник на горе Мерон стал первым массовым мероприятием в стране после снятия ограничительных мер из-за коронавируса. Всего, по данным полиции, на торжество пришли около ста тысяч паломников.
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