Видео: подробности смертельной давки в Израиле

В ходе ЧП во время праздника на горе Мерон погибли 44 человека, еще несколько десятков людей получили ранения. Всего, по данным полиции, на торжество пришли около ста тысяч паломников.

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. Более 40 человек стали жертвами происшествия во время религиозного праздника Лаг ба-Омер возле горы Мерон на севере Израиля, пишет газета Jerusalem Post. По ее данным, в ходе ЧП 44 человека погибли, десятки получили ранения. Как отмечали медики, несколько человек находятся в крайне тяжелом и критическом состоянии. Около 150 участников празднования пострадали, передает РИА Новости.

Очевидцы трагедии рассказали о том, что случилось.

"Все произошло мгновенно: люди падали и давили друг друга. Это была катастрофа", — рассказал участник мероприятия.

Один из пострадавших отметил, что сотрудники полиции также были в замешательстве и не смогли быстро среагировать.

"Полиция почему-то нас не выпускала, всех толкали, и людей просто затаптывали насмерть. Я не понял, что происходит, и потерял сознание", — вспомнил он.

При этом другой паломник рассказал, что люди всячески старались помогать сотрудникам экстренных служб.

"Я как раз уселся перекусить и услышал крики. Мы бросились на помощь, там были носилки с телами, и люди пытались их реанимировать прямо на ходу, — рассказал помогавший раненым очевидец Ави. — Потом мы увидели тела. Вначале их было примерно десять. Потом - гораздо больше".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил воскресенье национальным днем траура после трагедии на Мероне.

"Катастрофа на Мероне – одна из наиболее тяжких катастроф, постигших Государство Израиль. Я прошу воскресенье провозгласить национальным днем траура", – заявил Нетаньяху в видеообращении.

Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, в которой выразил соболезнования по поводу многочисленных жертв в результате трагедии на горе Мерон, сообщает пресс-служба Кремля.

"В России разделяют скорбь дружественного народа Израиля", – отметил в телеграмме Путин.

Российский президент передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Праздник на горе Мерон стал первым массовым мероприятием в стране после снятия ограничительных мер из-за коронавируса. Всего, по данным полиции, на торжество пришли около ста тысяч паломников.

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