В Турции одобрили российскую вакцину "Спутник V"

Турция стала 63-й страной, где было одобрено использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. В Турции разрешили использование российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" в экстренных ситуациях, передает РИА Новости.

"В результате исследований и оценки Комитета по лекарственным препаратам и медицинскому оборудованию Турции принято решение выдать разрешение на использование вакцины "Спутник V" в экстренных ситуациях. Желаю, чтобы это было на благо обеих стран. Таким образом, российская вакцина станет третьей, которая будет применяться в нашей стране", – написал глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа в Twitter. © Sputnik / Алексей Даничев Турция объявила о закупке у РФ вакцины "Спутник V"

О регистрации "Спутника V" в Турции заявили и в РФПИ.

"Российский фонд прямых инвестиций объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения Турецкой Республики. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Турция стала 63-й страной, где одобрено применение "Спутник V", – говорится в сообщении фонда.

Российская вакцина "Спутник V" против коронавируса одобрена уже в 63 странах с общим населением более 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

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