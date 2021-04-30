Торговля, космос и вредители: о чем говорили премьеры стран ЕАЭС

Премьер-министры стран Евразийского экономического союза, а также представители Узбекистана, Кубы, Молдовы, Туркменистана и Таджикистана в течение двух последних дней проводили заседания в Казани.

Ключевыми темами переговоров глав правительств государств стали торговля, перспективы сотрудничества в космосе и сдерживание роста цен.

О главных итогах межправительственного совета – в материале Sputnik.

Борьба с ростом цен на продукты

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил странам ЕАЭС на правительственном уровне координировать меры по регулированию экспорта в рамках Союза. Цель – сдерживание роста потребительских цен. В первую очередь, речь идет о сельскохозяйственной и сырьевой продукции.

Вопросы сдерживания цен решаются только на национальном уровне, подчеркивает заведующая сектором экономического развития постсоветских стран Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Елена Кузьмина. Она предполагает, что, скорее всего, каждая страна определит максимальную стоимость различных товаров, и этот порог нельзя будет превысить.

"Речь идет именно о спекулятивных схемах повышения цен. В данном случае должно быть сочетание административных запретов и регулирующих рыночных механизмов. Контроль за поставщиками и ценами, которые они выставляют, и наведение порядка в цепочке производители–оптовики", - считает экономист.

Действительно, из-за пандемии за последний год цены на продукты в ЕАЭС значительно выросли. По данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сильнее всего подорожали сахар – на 56,9%, картофель – на 33,5%, и подсолнечное масло – на 29,5%. При этом, рост цен не был спровоцирован дефицитом продуктов. По словам председателя ЕЭК Михаила Мясниковича, ЕАЭС является полностью самодостаточным с точки зрения обеспечения продовольственными товарами.

"Мы в комиссии провели серьезную работу, которая касается баланса продовольствия. И, поскольку эта тема достаточно часто сегодня фигурирует в средствах массовой информации, хочу сказать, что и по зерну, и по мясу, и по сахару, и по молочной группе товаров у нас достаточно ресурсов для того, чтобы обеспечивать устойчивое снабжение внутреннего рынка нашего Союза и даже продавать излишки на экспорт", - заявил он.

Единая космическая система

Страны ЕАЭС в течение ближайших пяти лет будут работать над созданием совместной космической системы.

"Это предполагает объединение группировки спутников наших стран, формирование единого банка данных по материалам объединенной космической съемки, а также модернизацию наземных комплексов приема и обработки информации", - сообщил Михаил Мишустин.

Группировка будет управляться как единая космическая система. Это позволит увеличить площадь покрытия наблюдаемой территории и оперативно получать все необходимые сведения.

Этот глобальный проект будет реализован с 2021 по 2025 годы в три этапа, заявила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина.

"Страны уже приступили к реализации первых мероприятий, рассчитываем, что одним из результатов станет производство четырех-пяти новых космических аппаратов", - отметила она.

По словам Малкиной, к проекту привлекут абсолютно все страны ЕАЭС. Сегодня драйверами в космической отрасли являются Российская Федерация, Казахстан и Беларусь, но в программе также смогут принять участие и Армения с Кыргызстаном.

Кредит в любой стране

До конца года члены ЕАЭС подпишут соглашение о порядке обмена кредитными историями.

"Наши граждане, юридические лица получат возможность брать кредиты во всех государствах "пятерки". А банки, соответственно, смогут проверять сведения о заемщиках", – сказал Мишустин.

К тому же, по словам российского премьер-министра, Евразийский экономический союз становится центром экономического притяжения в регионе. О растущем интересе к ЕАЭС свидетельствуют более 50 поступивших предложений о подписании префенциальных торговых соглашений, но не стоит забывать и о действующем договоре ЕАЭС, который нуждается в усовершенствовании, отметил Мишустин.

Вредителям не место в ЕАЭС

Главы правительств также обратили внимание на фитосанитарную безопасность ЕАЭС. Они договорились пресечь занос и распространение по территории Союза трех заболеваний растений: коричневой морщинистости плодов томата, мозаики пепино и пятнистого увядания томатов.

"Вопрос актуальный и требует глубокого обсуждения на уровне экспертов и научного сообщества. Необходимо принимать совместные меры, связанные с осуществлением контроля за наличием этих вирусов в семенах, рассаде и плодах", – прокомментировала Малкина.

Проблема, на самом деле, серьезная. Вопрос о включении этих трех вирусов в Единый перечень карантинных объектов Союза Россельхознадзор поднимал еще в прошлом году. Например, Казахстан в первом квартале 2021 года не пропустил более 8 тыс. тонн аграрной продукции в республику, в том числе из-за обнаружения вируса коричневой морщинистости плодов томата.

Кроме того, Межправсовет поручил ЕЭК и странам проработать порядок оперативного реагирования на появление новых вредных организмов, которых нет в Едином перечне карантинных объектов Союза.

Путешествия без COVID

По мнению Михаила Мишустина, развитие мобильного приложения "Путешествуй без COVID" позволит быстрее возобновить безопасное пассажирское сообщение.

"Одной из главных тем нашей повестки по-прежнему остается борьба с коронавирусом, тем более, что в ряде государств, прежде всего в Европе, нарастает третья волна этого заболевания", - сказал председатель российского правительства.

Михаил Мишустин напомнил, что создано "удобное и надежное мобильное приложение "Путешествуй без COVID", в которое загружаются полученные отрицательные результаты теста на коронавирус, сделанные в сертифицированных лабораториях". Пока в проекте полноценно участвуют Армения, Беларусь, Кыргызстан и Россия.

"Мы рассчитываем, что в ближайшее время к нам присоединится Казахстан", - отметил Мишустин.

Он считает важным "развивать приложение, в том числе за счет включения в него данных о вакцинации".

Следующее заседание межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) состоится 19-20 августа в Кыргызстане. Встречи пройдут в городе Чолпон-Ата. Повестка мероприятия пока прорабатывается.

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