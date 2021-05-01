Авокадо может защитить от рака крови

Молекула из класса жиров, обнаруженная только в авокадо, способна подавлять фермент VLCAD, вызывающий рак крови.

КИШИНЕВ, 1 мая – Sputnik. В плодах авокадо обнаружено вещество, которое подавляет фермент, способствующий развитию раковых клеток при лейкозе. Авторы исследования надеются, что это открытие поможет в разработке лекарства для борьбы с раком крови, передает РИА Новости. Результаты исследования опубликованы в журнале Blood.

Острый миелоидный лейкоз (ОМЛ) — наиболее опасная форма лейкемии, возникающая чаще всего у людей старше 65 лет. После постановки диагноза менее десяти процентов пациентов выживают через пять лет.

Ученые из США и Канады под руководством Пола Спаньоло (Paul Spagnuolo) из Гуэлфского университета в Онтарио провели масштабный анализ потенциально эффективных против лейкемии природных продуктов и пищевых добавок.

По информации исследователей, в лейкозных клетках содержится большое количество фермента VLCAD, поэтому целью было найти вещество, способное подавлять этот фермент.

"Раковая клетка полагается на этот фермент, чтобы выжить, — приводятся в пресс-релизе Гуэлфского университета слова доктора Спаньоло, профессора кафедры пищевых наук. — Это первый раз, когда VLCAD был нами идентифицирован как мишень при борьбе с раком".

Лучшим по своим свойствам оказалось вещество авокатин B — молекула из класса жиров, обнаруженная только в авокадо. Было доказано, что это соединение нацелено на фермент VLCAD, отвечающий за рост раковых клеток.

"Фермент VLCAD может стать хорошим маркером для выявления пациентов, подходящих для этого типа терапии. Он также может быть маркером для измерения активности препарата, — говорит Спаньоло. — Это создает основу для возможного использования этой молекулы в клинических испытаниях на людях".

Ранее авокатин В уже проходил клинические испытания в качестве добавки для лечения диабета.

"Мы завершили исследование на людях, применяя его в качестве пероральной добавки, и показали, что даже значительные количества его довольно хорошо переносятся", — отмечает ученый.

Авторы надеются, что в ближайшее время им удастся провести испытания с использованием авокатина B для лечения рака крови.

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