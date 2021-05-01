Патриарх Кирилл поздравил православных с наступающей Пасхой

КИШИНЕВ, 1 мая – Sputnik. В преддверии праздника Пасхи Патриарх Кирилл обратился с поздравлением ко всем верующим с Воскресением Христовым и призвал проявлять милосердие и заботу о людях, особенно во время эпидемии.
"В сей нареченный и святый день, исполненный пасхальной радости и дивного света, из уст в уста, от сердца к сердцу передается жизнеутверждающее благовестие: Христос воскресе! <…> Дорогие мои, сердечно поздравляю вас с великим праздником Пасхи и желаю вам крепкого здравия и щедрот от Жизнодавца Иисуса. Милостивый Господь да сподобит всех нас истее причащатися Ему в невечернем дни Царствия Его и радостно свидетельствовать", – цитирует РИА Новости пасхальное послание патриарха.
Особенно, отметил он, это актуально сегодня, "когда мир страдает от губительного поветрия". "В нынешнее непростое время особенно важно поддержать тех, кто болен и немощен, кто скорбит из-за утраты своих родных и близких, кто лишился средств к существованию, кто не может прийти в храм. Окажем посильную помощь страждущим, не пройдем равнодушно мимо тех, кто нуждается в человеческом участии, внимании и заботе", - призвал патриарх Кирилл.
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