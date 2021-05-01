Видео: благодатный огонь сошел в Храме Гроба Господня в Иерусалиме

Схождение Благодатного огня – чудо, которое происходит каждый год накануне православной Пасхи в Храме Гроба Господня в Иерусалиме.

КИШИНЕВ, 1 мая – Sputnik. Благодатный огонь появился в храме Гроба Господня в Иерусалиме, патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его служителям Греческой церкви и представителям других конфессий, владеющих храмом Гроба Господня. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр, и считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют "чудом схождения Благодатного огня".

Святыню получат представители 11 стран, приславших самолеты в Израиль за Благодатным огнем - Кипра, Болгарии, Белоруссии, Молдовы, Украины, России, Румынии, Греции, Грузии, Польши и Казахстана. Представители делегации Фонда Андрея Первозванного во главе с председателем попечительского совета фонда Владимиром Якуниным будут ожидать лампадку с огнем в аэропорту имени Бен-Гуриона. Они доставит святыню в Москву к вечернему пасхальному богослужению в Храме Христа Спасителя.

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