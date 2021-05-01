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Захарова: РФ не дискриминирует "Медузу", в отличие от ситуации с RT и Sputnik в США

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210501/34603389/zakharova-rf-ne-diskriminiruet-meduzu-v-otlichie-ot-situatsii-s-rt-i-sputnik-v-usa.html

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью Sputnik отметила, что "Медуза" работает в РФ как полноценное СМИ, несмотря на то, что издание признано иностранным агентом.

КИШИНЕВ, 1 мая – Sputnik. "Для нас "Медуза" осталась средством массовой информации. Они присылают вопросы – мы отвечаем. Они звонят – мы берем трубки. В этом смысле мы абсолютно никаким образом их не дискриминируем. Давно ли на просторах RT и Sputnik появлялись официальные лица США? Нет. И они даже не скрывают, что они этого делать не будут", – заявила Захарова.

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Она подчеркнула, что во многих западных странах действует не просто запрет чиновников на общение с RT и Sputnik, а люди подвергаются настоящей травле за сотрудничество с российскими СМИ.

Захарова отметила, что российские законы значительно мягче, чем аналогичные американские.

В апреле интернет-издание "Медуза", зарегистрированное в Латвии, Министерство юстиции РФ объявило иностранным агентом.

Полное интервью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой читайте сегодня на сайте Sputnik Молдова.

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