Канада приостановила вакцинацию от COVID-19 препаратом Johnson & Johnson

КИШИНЕВ, 1 мая – Sputnik. Власти Канады заявили о временной отмене применения первой партии вакцины производства Janssen, дочерней компании Johnson & Johnson, из-за опасений относительно их качества.

Заявление Министерства здравоохранения страны прозвучало на фоне закрытия предприятия по производству препарата в США.

Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) сообщило, что обнаружило случаи массового загрязнения вакцин компании Johnson & Johnson, произведенных на заводе биотехнологической компании Emergent BioSolutions в штате Балтимор, из-за чего пришлось приостановить работу комплекса, пишет РИА Новости.

"Как и все вакцины, импортируемые в Канаду, препараты Janssen будут выпущены для распространения только после того, как Министерство здравоохранения Канады убедится, что они соответствуют высоким стандартам в отношении качества, безопасности и эффективности", - говорится в заявлении ведомства.

Минздрав Канады также подчеркнул, что ведет работу с Janssen и FDA над получением всей информации, необходимой для завершения оценки, прежде чем дать разрешение на распространение вакцины по стране.

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