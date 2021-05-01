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Вакцина Johnson & Johnson. Архивное фото

Канада приостановила вакцинацию от COVID-19 препаратом Johnson & Johnson

© AFP 2021 / JON CHERRY
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210501/34603594/canada-priostanovila-vaktsinatsiyu-preparatom-Johnson-Johnson.html

Власти Канады временно приостановили использование вакцины производства компании Johnson & Johnson из-за сомнений в качестве препарата.

КИШИНЕВ, 1 мая – Sputnik. Власти Канады заявили о временной отмене применения первой партии вакцины производства Janssen, дочерней компании Johnson & Johnson, из-за опасений относительно их качества. 

Вакцина Pfizer
© REUTERS / DADO RUVIC
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Заявление Министерства здравоохранения страны прозвучало на фоне закрытия предприятия по производству препарата в США.

Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) сообщило, что обнаружило случаи массового загрязнения вакцин компании Johnson & Johnson, произведенных на заводе биотехнологической компании Emergent BioSolutions в штате Балтимор, из-за чего пришлось приостановить работу комплекса, пишет РИА Новости.

"Как и все вакцины, импортируемые в Канаду, препараты Janssen будут выпущены для распространения только после того, как Министерство здравоохранения Канады убедится, что они соответствуют высоким стандартам в отношении качества, безопасности и эффективности", - говорится в заявлении ведомства.

Минздрав Канады также подчеркнул, что ведет работу с Janssen и FDA над получением всей информации, необходимой для завершения оценки, прежде чем дать разрешение на распространение вакцины по стране.

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