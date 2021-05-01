Захарова – о санкциях, русофобии и положении иностранных СМИ в России

В Большом интервью для Sputnik Мария Захарова рассказала о санкциях против глав Европарламента, об источниках оголтелой русофобии и о судьбе иностранных СМИ в России. Беседу вел Петр Лидов.

Ответные меры

– Россия ввела санкции против глав Европарламента и прокуратуры Берлина. Также ограничения на въезд в РФ были наложены еще на шестерых европейских чиновников. Почему именно эти люди попали в стоп-лист?

– Это не просто список людей, это заявление МИД России, в котором есть разъяснение. Это ответные меры на те абсолютно не дружественные, а иногда и враждебные действия, которые мы видим со стороны, как мы говорим, коллективного Запада.

На протяжении многих лет мы предлагали нашим партнерам из ЕС возникающие вопросы, проблемы решать имеющимся дипломатическими способами: переговоры, консультации, есть специальные различные каналы.

Причем у нас работает Постпредство России при ЕС, работает соответствующее представительство Евросоюза в РФ. Эти контакты осуществляются, но с каждым годом усиливается тенденция на придание всем проблемам и реальным, и вымышленным намеренно публичного характера.

Любые наши попытки перевести это в русло конструктивного диалога, как раз для того, чтобы и решать возникающие проблемы, блокировались со стороны ЕС.

Это ответная мера в условиях, когда Брюссель остается глух, но не нем.

Оголтелая русофобия

– Почему конкретно эти люди? Это все те люди, которые выступали с крайне агрессивных позиций в отношении нашей страны. Не думаю, что нужно заново повторять заявления, которые они делали. В интернете это все уже зафиксировано.

Это действия не только политических фигур, которые во многом стали уже маргинальными, когда мы в целом говорим об оголтелой русофобии. Ведь сюда подключаются еще и средства массовой информации пространства ЕС.

Многие политические деятели не просто высказывают свою точку зрения, они включены в орбиту информационных компаний и мы видим сильную информационно-политическую составляющую. Им не то, чтобы подпевают, а участвуют в реализации этой информационно-политической кампании целый ряд средств массовой информации.

Одно дело, когда речь идет о выражении мнения, в условиях демократии – это свято. Но мы же фиксируем совершенно иную ситуацию – она связана с реализацией заранее проработанной спланированной информационно-политической кампании, целью которой является политика сдерживания Российской Федерации.

Обычно в истории дипломатии, когда речь идет о стоп-листах, как правило, этот персональный список не публикуется. Всегда говорили только о количестве людей. Но наши западные коллеги ввели в практику публикацию и раскрытие имен. Мы достаточно долго пытались их призвать к тому, что стоит придерживаться дипломатической этики. Но логический финал в этих попытках настал.

Запад проводит одну крамольную мысль, обвиняет Россию в том, что она наращивает эскалацию, что именно с действий России началось ухудшение, деградация двусторонних отношений. Но ведь это неправда. Мы не делали ничего, что могло бы спровоцировать подобные действия со стороны западных партнеров. Это целенаправленная, как мы сейчас понимаем, и, видимо, давно спланированная политика в отношении РФ.

Американцы зашли в тупик

Вспомните заявление Обамы, который объявил о необходимости изолировать Россию, о необходимости сдерживания нашей страны и даже подвел под это какую-то идеологическую базу. На тот момент они даже не считали нужным скрывать, что противостояние стартует именно с их стороны. Сегодня, я думаю, не получив искомого результата, они начали эту историю переворачивать, потому что зашли в тупик. Если они начали агрессивную политику в отношении нашей страны, которая не привела к заявленным результатам, им, по большому счету, нужно расписаться в собственном бессилии и в провальных планах.

Признавать свои ошибки они не любят и не умеют: ни в данном случае, ни в других случаях, среди них Ирак и ближневосточные бесконечные интервенции.

Когда их поход на Россию с точки зрения реализации концепции изоляции полностью провалился, они тут же поменяли идеологическую концепцию и сказали: "Мы, коллективный Запад, только отвечаем на действия России".

– Посольство США прекратит выдавать россиянам неиммиграционные визы. Дипведомство действительно не справляется, потому что у них нет сотрудников?

– На протяжении нескольких лет США не просто безобразно работали в консульской сфере, они подорвали всю свою консульскую работу. Только сделали это сами, но при этом прикрываясь некими мерами воздействия со стороны России, что неправда.

Решение о том, на каком направлении работает дипломат, занимается он культурой, экономикой или консульскими вопросами, принимает сама страна. Соответственно, не Москва заставляла Вашингтон уменьшать количество консульских сотрудников, это решение Вашингтона – уменьшить количество дипломатов именно на консульском направлении.

Система выдачи виз у США – абсолютная архаика. Так не выдают визы практически нигде, где очные собеседования, увеличенные сроки. Мы выдаем американцам визы в срок от 7 до 10 дней без очных собеседований. После высылки российских дипломатов из США мы не увеличивали сроки выдачи виз и продолжили работу на должном уровне.

– Признание "Медузы" в России иностранным агентом – это ответ на притеснение российских журналистов в Латвии?

– Спекуляций на эту тему было очень много. Ответными были наши действия по разработке законодательства, а когда оно было разработано и утверждено, дальше просто нужно было применять критерии, под которые подпадают средства массовой информации. Закон просто начал работать.

Да, "Медузу" признали иноагентом. Это было решение Минюста в соответствии с российским законодательством. Но для нас, как для внешнеполитического ведомства, она не стала меньшим или большим СМИ, она осталась иностранным средством массовой информации. Они присылают вопросы – мы отвечаем. Они звонят – мы берем трубки. В этом смысле мы абсолютно никаким образом их не дискриминируем. Давно ли на просторах RT и Sputnik появлялись официальные лица США? Нет. И они даже не скрывают, что они этого делать не будут.

При этом не только действует запрет чиновникам общаться с RT, выходить в эфир, но ведь это же все сопровождается травлей.

– Кыргызстан с Таджикистаном вступили в боевые столкновения. Не получим ли мы нового Карабаха, и может ли Россия в этом споре играть более активную роль?

– Мы с тревогой следили за событиями, которые развивались в Кыргызстане и Таджикистане. Речь идет об обострении ситуации на спорном участке границы. К сожалению, в результате вооруженных столкновений есть и жертвы, и раненые. Мы соболезнуем родственникам тех людей, которые погибли, желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал.

Конечно, мы приветствовали достигнутые в ночь на 30 апреля договоренности между сторонами о прекращении огня, о переводе напряженной ситуации в стадию переговоров. Есть очень важный шаг вперед, потому речь шла об отводе сил, боевой техники.

Мы поддержали решение Бишкека и Душанбе о создании совместной рабочей группы. В ее задачи будет входить и информационная работа с населением, и мониторинг обстановки в этой зоне.

Россия, следуя принципу стратегического партнерства, союзничества с Кыргызстаном и Таджикистаном, готова всемерно содействовать решению любых спорных вопросов политико-дипломатическими методами.

Я бы хотела особое внимание обратить. До интервью я увидела призывы Таджикистана и Кыргызстана к своим диаспорам в России никаким образом не поддаваться на какие-либо провокационные действия. Это очень важное заявление. Это говорит о зрелости подходов высочайшего уровня, когда, понимая драматичность ситуации, политики, действующая власть призывают людей не быть вовлеченными, не поддаваться на эмоции и провокации.

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