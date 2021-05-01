Видео: Первомай в Европе: митинги, задержания и слезоточивый газ

Традиционные первомайские демонстрации прошли в субботу в нескольких городах Европы. Практически все они завершились столкновениями с полицией и задержаниями.

КИШИНЕВ, 1 мая – Sputnik. В Париже, несмотря на дождливую погоду, участники манифестации с утра начали собираться у площади Республики, петь песни, разворачивать транспаранты.

В шествии участвовали представители профсоюзных и молодежных организаций, социалистических и коммунистических партий, а также сторонники движения "желтых жилетов".

Но уже в начале шествия, пишет РИА Новости, манифестанты начали кидать в полицейских бутылки. В итоге полиция Франции задержала до и во время всеобщей первомайской демонстрации в Париже 17 человек, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на правоохранительные органы.

В Вене митинг антифашистов, приуроченный к 1 мая, также обернулся беспорядками, полиция применила силу и слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

Демонстранты скандировали антифашистские лозунги и вели себя достаточно агрессивно. На месте находилось большое количество сотрудников полиции и служебных машин.

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