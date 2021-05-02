Путин поздравил православных христиан с Пасхой

Российский лидер отметил, что праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение.

КИШИНЕВ, 2 мая – Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан РФ, отмечающих Светлое Христово Воскресение. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним", – сказано в сообщении.

Путин также отметил "плодотворную, востребованную деятельность Русской православной церкви, иных христианских конфессий, направленную на поддержание гражданского мира и согласия в стране, развитие межрелигиозного и межнационального диалога".

© Sputnik / Сергей Гунеев Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

"Церковь неустанно заботится о продвижении в обществе высоких идеалов и семейных традиций, воспитании подрастающего поколения, многое делает для решения насущных социальных проблем. И конечно, особо отмечу неустанное, истинно подвижническое служение Церкви, которое в нынешнее сложное время стало надежной духовной опорой для миллионов людей", – добавил президент РФ.

Владимир Путин вместе с Сергеем Собяниным присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя © Sputnik / Сергей Гунеев

Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя © Sputnik / Сергей Гунеев 1 / 2 © Sputnik / Сергей Гунеев Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

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