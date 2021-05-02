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Полиция применила слезоточивый газ и водомёт для разгона собирателей в парке Буа-де-ла-Камбр во время вечеринки под названием «Ла Бум 2» в Брюсселе

В Брюсселе задержали 132 участника не разрешенного властями фестиваля

© AP Photo / Olivier Matthys
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210502/34610667/v-bryussele-zaderzhali-132-uchastnikov-ne-razreshennogo-vlastyami-festivalya.html

Свыше двух тысяч человек 1 мая собрались в парке в Брюсселе, туда же прибыли сотни полицейских, ситуация обострилась.

КИШИНЕВ, 2 мая – Sputnik. Полиция Брюсселя задержала 132 участника не разрешенного властями фестиваля Boum2, который пытались провести в субботу в местном парке Ля Камбр. Об этом, как пишет РИА Новости, заявила официальный представить полиции Ильсе Ван де Кир.

Так, пятеро человек арестованы по подозрению в оказании сопротивления властям или попытку сбыта наркотических средств. Кроме того, в правоохранительных органах проинформировали о 13 пострадавших в столкновениях сотрудниках и 15 участниках акции.

Участники акции желтые жилеты в Париже. Архивное фото
© Sputnik / Irina Kalashnikova
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Свыше двух тысяч человек 1 мая собрались в парке в Брюсселе, чтобы принять участие в фестивале, на который власти не дали разрешение из-за эпидемиологической ситуации. Туда же прибыли несколько сотен полицейских. Сначала правоохранители призывали участников акции разойтись, но к вечеру было принято решение о прекращении фестиваля.

Сотни полицейских окружили участников мероприятия и вытеснили их с места проведения акции с помощью водометов и слезоточивого газа. В ответ в полицейских полетели камни, ветки деревьев и бутылки.

Премьер Бельгии Александр де Кроо выступил со специальным обращением в пятницу, призвав молодежь проявить терпение и пообещав в ближайшем будущем разрешать массовые мероприятия на воздухе с участием до 200 человек.

Молодежные организации Бельгии уже неоднократно обвиняли власти в чрезмерно жестком отношении к молодым людям, отдыхающим с нарушением санитарных правил.

Месяц назад попытка провести несогласованный фестиваль Boum также привела к столкновениям с полицией.

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