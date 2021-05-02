В Брюсселе задержали 132 участника не разрешенного властями фестиваля

КИШИНЕВ, 2 мая – Sputnik. Полиция Брюсселя задержала 132 участника не разрешенного властями фестиваля Boum2, который пытались провести в субботу в местном парке Ля Камбр. Об этом, как пишет РИА Новости, заявила официальный представить полиции Ильсе Ван де Кир.
Так, пятеро человек арестованы по подозрению в оказании сопротивления властям или попытку сбыта наркотических средств. Кроме того, в правоохранительных органах проинформировали о 13 пострадавших в столкновениях сотрудниках и 15 участниках акции.
Сотни полицейских окружили участников мероприятия и вытеснили их с места проведения акции с помощью водометов и слезоточивого газа. В ответ в полицейских полетели камни, ветки деревьев и бутылки.
Премьер Бельгии Александр де Кроо выступил со специальным обращением в пятницу, призвав молодежь проявить терпение и пообещав в ближайшем будущем разрешать массовые мероприятия на воздухе с участием до 200 человек.
Молодежные организации Бельгии уже неоднократно обвиняли власти в чрезмерно жестком отношении к молодым людям, отдыхающим с нарушением санитарных правил.
Месяц назад попытка провести несогласованный фестиваль Boum также привела к столкновениям с полицией.
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