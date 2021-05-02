Медик назвала еще одну причину набора лишнего веса

Довольно неожиданно, что при употреблении в пищу этих продуктов также можно набрать лишние килограммы.

КИШИНЕВ, 2 мая – Sputnik. Неограниченное употребление ягод может оказаться причиной лишнего веса. Такой точки зрения придерживается врач-диетолог Ольга Шмелева. Об этом она заявила в беседе с телеканалом "Звезда".

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Медик также обратила внимание на то, что ягоды являются источником витаминов и минералов, поэтому при отсутствии лишнего веса их можно спокойно есть без ограничений.

Шмелева отметила и тот факт, что при неправильном питании и малой физической активности к лишнему весу могут привести любые продукты, поэтому "во всем нужно знать меру".

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