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Ожирение, архивное фото

Медик назвала еще одну причину набора лишнего веса

© CC0 / pxhere
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210502/34611259/medik-nazvala-esche-odnu-prichinu-nabora-lishnego-vesa.html

Довольно неожиданно, что при употреблении в пищу этих продуктов также можно набрать лишние килограммы.

КИШИНЕВ, 2 мая – Sputnik. Неограниченное употребление ягод может оказаться причиной лишнего веса. Такой точки зрения придерживается врач-диетолог Ольга Шмелева. Об этом она заявила в беседе с телеканалом "Звезда". 

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"Если есть риск набора веса, следует строго регламентировать количество (ягод - прим. ред.), поскольку набрать с ними (вес - прим. ред.) можно, так как у них хорошая калорийность", – отметила специалист.
Завтрак
© Pixabay / Pexels
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Медик также обратила внимание на то, что ягоды являются источником витаминов и минералов, поэтому при отсутствии лишнего веса их можно спокойно есть без ограничений.

Шмелева отметила и тот факт, что при неправильном питании и малой физической активности к лишнему весу могут привести любые продукты, поэтому "во всем нужно знать меру".

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