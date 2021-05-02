Под амнистию не попадают осужденные за контрабанду оружия, госизмену, шпионаж и терроризм, который повлек за собой человеческие жертвы.

КИШИНЕВ, 2 мая – Sputnik. Президент Сирии Башар Асад подписал указ о всеобщей амнистии в стране за преступления, совершенные до 2 мая 2021 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сирийского лидера.

Под амнистию, таким образом, подпадают осужденные за дачу взятки, фальсификацию официальных документов, продажу наркотиков, а также несовершеннолетние правонарушители. Уточняется однако, что указ подразумевает смягчение наказания в ряде случаев. К примеру, приговор к смертной казни будет заменен на пожизненные каторжные работы, а тем, кого приговорили к пожизненным каторжным работам, сократят их срок до 20 лет.

При этом под амнистию не попадают осужденные за контрабанду оружия, госизмену, шпионаж и терроризм, который повлек за собой человеческие жертвы.

Указ предполагает также, что на амнистию могут рассчитывать и те, кто скрываются от правосудия, если они сдадутся органам власти.

В марте Асад подписал указ об амнистии уклонистов от воинской службы.

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