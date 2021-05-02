Специалист дала совет, как правильно выходить из поста

Как перейти от строгого воздержания в пище во время Великого поста к привычной еде без ущерба для здоровья, рассказала врач.

КИШИНЕВ, 2 мая – Sputnik. Возвращаться к употреблению мяса и других белковых продуктов животного происхождения, которые не едят во время поста, следует постепенно. Об этом в интервью радио Sputnik заявила кандидат медицинских наук, российский терапевт, диетолог Римма Мойсенко.

Как справиться с последствиями переедания - советы диетолога>>>

По ее словам, за период воздержания организм сокращает выработку ферментов, которые требуются для переработки такой пищи, и, соответственно, не может резко перестроиться, ему необходимо помочь.

"Необходимо максимально пережевывать белок в полости рта, чтобы помочь организму усвоить, расщепить белки. Нельзя запивать еду водой, а за 20-30 минут до еды обязательно нужно выпить стакан воды с небольшим количеством лимонного сока. Это усилит кислотность соляной кислоты, которая начнет активнее расщеплять белки", – объяснила специалист.

Кроме того, врач советует сначала выбирать мясо на пару или отварное, но обязательно в сочетании с овощами. С зеленью можно съесть даже немного шашлыка, главное чтобы овощей было больше, чем мяса.

© Sputnik / Osmatesco Шашлык

"Если вы сразу накинетесь на шашлык, то выбирайте кусок без пережаренных краев и подкрепите это зеленью, овощами. Важно, чтобы сочетание белка животного вместе с овощами было один к двум, то есть овощей должно быть в два раза больше", – сказала Мойсенко.

А вот сочетания белков с жирами, как утверждает диетолог, следует избегать. Первое время лучше совсем не употреблять жирные, жареные продукты и исключить любые копчености. По ее словам, следует "избегать любых экстрактивных веществ, которые дополнительно заставляют вырабатывать избыточное количество ненужных ферментов и являются раздражителями слизистой желудка".

Особенно это касается людей, у которых уже есть заболевания желудочно-кишечного тракта, а также пожилых людей.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova