Кофе нельзя: специалист назвала список тех, кому напиток противопоказан

Кому вреден кофе, и что выбрать – латте, макиато, капучино или американо – ответ на эти вопросы дала нутрициолог.

КИШИНЕВ, 3 мая – Sputnik. Не рекомендуется пить кофе при диабете, заболеваниях ЖКТ, инсулинорезистентности, пониженном давлении и других проблемах со здоровьем. Об этом в эфире телеканала "Москва 24" рассказала нутрициолог Мария Розанова.

Кроме того, по словам специалисты, этот напиток отрицательно влияет на кожу и способствует набору веса.

Также, как утверждает Розанова, не стоит злоупотреблять латте, макиато и капучино.

"Сейчас модно предлагать кофе с сухим молоком, сливками, сахаром. Такой напиток вызывает процесс брожения и убивает полезную микрофлору кишечника. В итоге иммунитет ослабевает и становится не готовым к борьбе с чужеродными вирусами и бактериями. А при проблемах с выделительной системой страдает кожа", – сказала Розанова.

В таком случае лучше выбирать более простой напиток, без добавок и высокой концентрации самого кофеина, например, американо без сахара.

© Sputnik / Sputnik Армения Кофе и его свойства

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