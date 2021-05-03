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Кофе нельзя: специалист назвала список тех, кому напиток противопоказан

© Sputnik / Алексей Куденко
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210503/34611606/kofe-nelzya-spetsialist-nazvala-spisok-tekh-komu-napitok-protivopokazan.html

Кому вреден кофе, и что выбрать – латте, макиато, капучино или американо – ответ на эти вопросы дала нутрициолог.

КИШИНЕВ, 3 мая – Sputnik. Не рекомендуется пить кофе при диабете, заболеваниях ЖКТ, инсулинорезистентности, пониженном давлении и других проблемах со здоровьем. Об этом в эфире телеканала "Москва 24" рассказала нутрициолог Мария Розанова.

Продажа алкоголя
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
Назван самый безвредный алкогольный напиток
Кроме того, по словам специалисты, этот напиток отрицательно влияет на кожу и способствует набору веса.

Также, как утверждает Розанова, не стоит злоупотреблять латте, макиато и капучино.

"Сейчас модно предлагать кофе с сухим молоком, сливками, сахаром. Такой напиток вызывает процесс брожения и убивает полезную микрофлору кишечника. В итоге иммунитет ослабевает и становится не готовым к борьбе с чужеродными вирусами и бактериями. А при проблемах с выделительной системой страдает кожа", – сказала Розанова.

В таком случае лучше выбирать более простой напиток, без добавок и высокой концентрации самого кофеина, например, американо без сахара.

Кофе и его свойства
© Sputnik / Sputnik Армения
Кофе и его свойства

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