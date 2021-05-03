Пока все спали: "Зенит" - чемпион, аутизм и искусство, День свободы печати

КИШИНЕВ, 3 мая – Sputnik. "Зенит" разгромил московский "Локомотив" со счетом 6:1 и в седьмой раз стал чемпионом России. Клуб обеспечил себе место в групповом раунде футбольной Лиги чемпионов.

© Sputnik / Алексей Даничев ФК "Зенит" стал досрочно чемпионом России

Команды встретились в воскресенье на арене в Санкт-Петербурге. Ранее сине-бело-голубые выигрывали трофей в 2007, 2010, 2012, 2015, 2019 и 2020 годах.

© Sputnik / Алексей Даничев ФК "Зенит" стал досрочно чемпионом России

"Зенит" набрал 61 очко и за два тура до конца чемпионата стал недосягаем для преследователей, ближайшим из которых является "Локомотив — в активе железнодорожников 52 очка. Третью строчку в турнирной таблице занимает московский "Спартак" (50 баллов), имеющий матч в запасе, пишет РИА Новости.

© Sputnik / Алексей Даничев Футбол. РПЛ. Матч "Зенит" - "Локомотив"

Счет в матче был открыт на 19-й минуте — Артем Дзюба изящным парашютом перебросил Гилерме. Момент, предшествующий голу, вызвал споры, в результате пришлось задействовать VAR, однако мяч был засчитан. На 39-й минуте Сердар Азмун удвоил преимущество хозяев поля, переиграв соперника на втором этаже. Еще в первом тайме Азмун довел количество забитых мячей в текущем розыгрыше чемпионата России до 18, реализовав одиннадцатиметровый удар. При счете 3:0 команды ушли на перерыв.

© Sputnik / Алексей Даничев Футбол. РПЛ. Матч "Зенит" - "Локомотив"

Уже на первой минуте второй половины встречи петербургский клуб в четвертый раз огорчил противника — Азмун оформил хет-трик, замкнув прострел Малкома. Еще спустя пять минут Дзюба забил пятый гол своей команды, воспользовавшись суматохой в штрафной площади Гилерме.

© Sputnik / Алексей Даничев Футбол. РПЛ. Матч "Зенит" - "Локомотив"

"Локомотив" отыграл один мяч на 56-й минуте после точного удара Франсуа Камано. Казалось, команда Марко Николича смогла прибрать инициативу к своим рукам, футболистам в красно-зеленой форме удалось создать несколько опасных моментов, но на 67-й минуте Малком бильярдным ударом за шиворот Гилерме из-за пределов штрафной восстановил статус-кво и зафиксировал окончательный счет в матче — 6:1. В честь победы "Зенита" в Санкт-Петербурге зажглись Ростральные колонны, их обычно зажигают в дни больших городских праздников.

Кроме того, в честь чемпионов был дан зрелищный салют.

© Sputnik / Александр Гальперин ФК "Зенит" стал досрочно чемпионом России

Персональная выставка работ ребенка с аутизмом

Санкт-Петербург не только принял у себя чемпионский матч, но и стал тем городом, где прошла персональная выставка рисунков мальчика, страдающего аутизмом. Как сообщает РИА Новости, Леня - так зовут юного художника - в пандемию всерьез увлекся рисунком.

За год Леня создал 25 картин, одна из них уже продана и отправилась к покупателям в Португалию. Мальчик мечтает заработать своим творчеством деньги, чтобы на них приобрести игровую приставку.

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Рисунки Лени могут показаться необычными, но родители мальчика стараются развивать его через искусство, чтобы хоть немного ослабить хватку серьезного недуга.

Аутизм как самостоятельное расстройство впервые был описан американским клиницистом Лео Каннером в 1942 году, в 1943-м сходные расстройства у старших детей описал австрийский ученый Ганс Аспергер, а в 1947 году — советский ученый Самуил Мнухин.

Еще в 2000 году считалось, что распространенность аутизма составляет от пяти до 26 случаев на 10 тысяч детского населения. В 2005 году уже на 250-300 новорожденных в среднем приходился один случай аутизма. По данным Всемирной организации аутизма, в 2008 году один случай аутизма приходился на 150 детей. За 10 лет количество детей с аутизмом выросло в 10 раз.

Мир отмечает День свободы печати

Всемирный день свободы печати отмечается с 1994 года ежегодно и приходится на 3 мая. День был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году в соответствии с рекомендацией, принятой 26-й сессией Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1991 году.

Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод рассказал РИА Новости, что к нему ежемесячно поступают жалобы от журналистов из разных регионов, чаще всего они касаются угроз от фигурантов расследований, низкой оплаты труда и сокращения штатов редакций.

"Ежемесячно из разных регионов я получаю жалобы от журналистов. В основном беспокоят угрозы от фигурантов разоблачений либо от местных чиновников. А также низкая оплата труда, сокращение штатов редакций, падение престижа профессии. Пока заметного просвета в этой сфере не вижу", - отметил Брод.

По его словам, на данный момент нет стран, где журналисты чувствовали бы себя полностью защищенными.

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"Мы видим, что в тех же США в период выборов или народных волнений журналистов ни во что не ставили. То же самое происходило во время уличных протестов во Франции: задержания, применение силы. Цензура, запугивание журналистов - это, к сожалению, приметы сегодняшнего дня во многих странах, как и убийства журналистов, разоблачающих коррупцию в высших эшелонах власти, гибель в горячих точках", - отметил он.

Также Брод отметил, что в СПЧ темы задержания представителей СМИ на несогласованных акциях, расследования громких покушений на журналистов неоднократно озвучивались, в том числе и перед президентом РФ, а по итогам заседания совета в конце 2020 года глава государства дал поручение полпредам принять меры к обеспечению прав журналистов.

Инициатива отмечать День свободы печати принадлежит представителям независимой печати стран Африки. Дата 3 мая выбрана неслучайно. Именно в этот день в 1991 году в столице Намибии Виндхуке представители независимой печати африканских стран приняли Виндхукскую декларацию о содействии развитию независимой и плюралистической африканской прессы, в которой содержался призыв к правительствам государств мира обеспечивать свободу печати и ее демократический характер.

Тема Всемирного дня свободы печати в 2021 году - "Информация как общественное благо".

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