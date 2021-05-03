Без будущего: каким профессиям в ближайшее десятилетие не найдется места

Эксперт рассказал, какие профессии могут исчезнуть в обозримом будущем - по его мнению, в списке также и сфера транспортных услуг.

КИШИНЕВ, 3 мая – Sputnik. Профессии, которые могут исчезнуть в ближайшие десять лет, назвал в беседе с "Российской газетой" проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов, передает РИА Новости.

Эксперт полагает, что под угрозой окажутся работники транспорта — в том числе водитель автобуса или машинист метро.

"Уже сейчас во многих странах тестируют системы автопилотов. Это связано не только с разработкой "мозгов" для машин, это в том числе система позиционирования, которая взаимодействует с мобильной связью. К примеру, полностью можно автоматизировать и оставить метро без участия человека. То же самое может ждать тепловозы, электровозы, трамваи, троллейбусы, автобусы. Представителям этих профессий уже сейчас надо думать, чем они могут заняться, если их место займет электроника", — сказал Сафонов.

Специалист привел в пример экипаж воздушного судна: если раньше он состоял из пяти человек, то при современном уровне автоматизации достаточно лишь двоих работников, а в скором времени, прогнозирует Сафонов, пилотировать самолет сможет всего один человек.

Эксперт также выразил мнение, что профессия бухгалтера не исчезнет, но сильно изменится.

"Ведь бухгалтер — это не просто учетчик расходов-доходов, это человек, который оценивает эффективность расходов на те или иные составляющие себестоимости. Он будет приобретать все более заметную роль аудитора, консультанта по налогам", — отметил Сафонов.

Он добавил, что специальные компьютерные программы не смогут заменить работу бухгалтера, так как "финансы — это очень личное".

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