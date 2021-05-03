РФ призывает ОБСЕ отреагировать на факты цифровой цензуры от Google и YouTube

Российская делегация при ОБСЕ призвала офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру обратить внимание на строительство цензуры в Сети.

КИШИНЕВ, 3 мая – Sputnik. Россия обеспокоена отсутствием реакции офиса ОБСЕ по вопросам свободы СМИ на факты введения странами Запада цифровой цензуры руками IT-монополистов. Об этом в беседе с РИА Новости заявил зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.

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Он отмечает, что IT-монополисты, которые сейчас владеют основными площадками распространения информации в Сети, Google, YouTube, Facebook, работают в интересах совершенно определенной части государств, и странным образом их редакционная политика совпадает с политикой государственных институтов этих стран.

"Нам это не нравится, мы считаем, что тем самым руками IT-монополистов вводится цифровая цензура, потому что просто искореняются из Сети неугодные ресурсы со ссылкой на противоречие политике ресурса. Прежде всего речь о США. Но в целом с учетом того, что внешняя информационная повестка США и западных стран совпадает, можно сказать, что это делается в интересах всего западного конгломерата", - отметил Буякевич.

Российская делегация при ОБСЕ призвала офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру обратить внимание на общеполитические процессы в информационном пространстве, строительство цензуры в Сети, проинформировал Буякевич.

"Этот процесс идет семимильными шагами, и не видно, чтобы офис как-то на это реагировал - политически или аналитически. Это нас беспокоит", - добавил он.

Кроме того, Буякевич рассказал, что делегация России будет добиваться последовательной публичной реакции Терезы Рибейру на факты притеснения российских медиаресурсов.

На последнем постоянном совете ОБСЕ миссия РФ указала на притеснение российских СМИ - RT, Sputnik, РИА Новости и Baltnews - в ряде стран - участниц организации, а именно в Латвии, Литве и Эстонии, а также Франции и Германии.

"Мы в очередной раз призвали представителя по вопросам свободы СМИ более внимательно и более активно публично реагировать на эти факты ущемления прав СМИ, не отмалчиваться и не закрываться некими округлыми фразами с выражением общей озабоченности. Речь идет о введении цензуры на пространстве ОБСЕ", - заявил дипломат.

Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) 14 апреля вызвала на допрос пятерых журналистов, сотрудничавших с порталами Sputnik Латвия и Baltnews, и намерена предъявить им статус подозреваемого. До этого правозащитник Александр Гапоненко сообщал, что в СГБ вызваны двое журналистов, сотрудничавших с российскими СМИ. Позднее он уточнил, что на допрос тогда вызвали четверых.

Ранее МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.

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