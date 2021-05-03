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РФ призывает ОБСЕ отреагировать на факты цифровой цензуры от Google и YouTube

© CC0 / Pixabay / 377053
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210503/34614477/RF-prizyvaet-OBSE-otreagirovat-na-fakty-tsifrovoy-tsenzury-ot-Google-i-YouTube.html

Российская делегация при ОБСЕ призвала офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру обратить внимание на строительство цензуры в Сети.

КИШИНЕВ, 3 мая – Sputnik. Россия обеспокоена отсутствием реакции офиса ОБСЕ по вопросам свободы СМИ на факты введения странами Запада цифровой цензуры руками IT-монополистов. Об этом в беседе с РИА Новости заявил зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.

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Он отмечает, что IT-монополисты, которые сейчас владеют основными площадками распространения информации в Сети, Google, YouTube, Facebook, работают в интересах совершенно определенной части государств, и странным образом их редакционная политика совпадает с политикой государственных институтов этих стран.

"Нам это не нравится, мы считаем, что тем самым руками IT-монополистов вводится цифровая цензура, потому что просто искореняются из Сети неугодные ресурсы со ссылкой на противоречие политике ресурса. Прежде всего речь о США. Но в целом с учетом того, что внешняя информационная повестка США и западных стран совпадает, можно сказать, что это делается в интересах всего западного конгломерата", - отметил Буякевич.

Российская делегация при ОБСЕ призвала офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру обратить внимание на общеполитические процессы в информационном пространстве, строительство цензуры в Сети, проинформировал Буякевич.

"Этот процесс идет семимильными шагами, и не видно, чтобы офис как-то на это реагировал - политически или аналитически. Это нас беспокоит", - добавил он.

Кроме того, Буякевич рассказал, что делегация России будет добиваться последовательной публичной реакции Терезы Рибейру на факты притеснения российских медиаресурсов.

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На последнем постоянном совете ОБСЕ миссия РФ указала на притеснение российских СМИ - RT, Sputnik, РИА Новости и Baltnews - в ряде стран - участниц организации, а именно в Латвии, Литве и Эстонии, а также Франции и Германии.

"Мы в очередной раз призвали представителя по вопросам свободы СМИ более внимательно и более активно публично реагировать на эти факты ущемления прав СМИ, не отмалчиваться и не закрываться некими округлыми фразами с выражением общей озабоченности. Речь идет о введении цензуры на пространстве ОБСЕ", - заявил дипломат.

Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) 14 апреля вызвала на допрос пятерых журналистов, сотрудничавших с порталами Sputnik Латвия и Baltnews, и намерена предъявить им статус подозреваемого. До этого правозащитник Александр Гапоненко сообщал, что в СГБ вызваны двое журналистов, сотрудничавших с российскими СМИ. Позднее он уточнил, что на допрос тогда вызвали четверых.

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Ранее МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.

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