Стало известно, когда ЕС может отменить ограничения на въезд из третьих стран

Еврокомиссия обнародовала в понедельник предложение по ослаблению ограничений на въезд в ЕС из третьих стран.

КИШИНЕВ, 3 мая – Sputnik. Ослабить ограничения на въезд в ЕС с учетом успехов вакцинации и ситуации с COVID-19 в третьих странах предлагает Еврокомиссия - об этом говорится в опубликованном в понедельник предложении ЕК, пишет РИА Новости.

"Сегодня комиссия предлагает государствам-членам ослабить текущие ограничения на необязательные поездки в Евросоюз, принимая во внимание успехи в вакцинации и улучшение эпидемиологической ситуации в мире", - говорится в документе.

Сообщается, что ЕК предлагает разрешить въезд на европейскую территорию не только из стран с хорошей эпидобстановкой, но также всем, кто был полностью вакцинирован минимум за две недели до поездки. При этом оговаривается, что вакцина должна быть из числа одобренных европейским регулятором.

"Государства-члены могут также разрешать въезд с прививками вакцинами, указанными в списке ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) для использования в чрезвычайных ситуациях", - говорится в предложении Еврокомиссии.

Сообщается также, что в случае резкого ухудшения ситуации с распространением коронавируса или появлением новых опасных его вариантов страны ЕС должны иметь возможность экстренной приостановки въезда из таких стран.

Еврокомиссия считает, что страны ЕС могут рассмотреть возможность создания механизма, который будет позволять путешественникам запрашивать признания национальных сертификатов вакцинации, выданных странами, не входящими в Евросоюз.

Сообщается, что Совет ЕС на уровне постпредов должен уже 5 мая начать рассмотрение этого предложения ЕК, документ необходимо согласовать до конца месяца, чтобы он мог вступить в силу уже с июня. Об этом сообщил журналистам в Брюсселе источник в ЕС. Подчеркивается, что дата начала действия рекомендаций еще неизвестна, ее определит Совет ЕС.

"Даты вступления в силу рекомендаций пока нет, это предстоит решить Совету ЕС. Разумно, чтобы документ был согласован до конца месяца и мог вступить в силу уже к началу июня", - сказал он, подчеркнув, что к этому времени в ЕС предполагается ввести в действие и коронавирусные сертификаты.

В настоящее время действуют ограничения на необязательные поездки в ЕС из третьих стран. Еврокомиссия составила список, в который сейчас входят всего семь государств, въезд из которых в Евросоюз разрешен.

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