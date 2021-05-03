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Отражение мужчины на фоне флага ЕС

Стало известно, когда ЕС может отменить ограничения на въезд из третьих стран

AP / Christoph Soeder
Общество
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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (6)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210503/34615218/Stalo-izvestno-kogda-ES-mozhet-otmenit-ogranicheniya-na-vezd-iz-tretikh-stran.html

Еврокомиссия обнародовала в понедельник предложение по ослаблению ограничений на въезд в ЕС из третьих стран.

КИШИНЕВ, 3 мая – Sputnik. Ослабить ограничения на въезд в ЕС с учетом успехов вакцинации и ситуации с COVID-19 в третьих странах предлагает Еврокомиссия - об этом говорится в опубликованном в понедельник предложении ЕК, пишет РИА Новости.

Прививка от коронавируса
© REUTERS / DADO RUVIC
Известны прививки, с которыми пускают в ЕС

"Сегодня комиссия предлагает государствам-членам ослабить текущие ограничения на необязательные поездки в Евросоюз, принимая во внимание успехи в вакцинации и улучшение эпидемиологической ситуации в мире", - говорится в документе.

Сообщается, что ЕК предлагает разрешить въезд на европейскую территорию не только из стран с хорошей эпидобстановкой, но также всем, кто был полностью вакцинирован минимум за две недели до поездки. При этом оговаривается, что вакцина должна быть из числа одобренных европейским регулятором.

"Государства-члены могут также разрешать въезд с прививками вакцинами, указанными в списке ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) для использования в чрезвычайных ситуациях", - говорится в предложении Еврокомиссии.

Сообщается также, что в случае резкого ухудшения ситуации с распространением коронавируса или появлением новых опасных его вариантов страны ЕС должны иметь возможность экстренной приостановки въезда из таких стран.

Паспорт вакцинации против COVID-19
© AFP 2021 / JOEL SAGET
Вице-президент ЕК рассказал, чем странам ЕС могут помочь COVID-сертификаты

Еврокомиссия считает, что страны ЕС могут рассмотреть возможность создания механизма, который будет позволять путешественникам запрашивать признания национальных сертификатов вакцинации, выданных странами, не входящими в Евросоюз.

Сообщается, что Совет ЕС на уровне постпредов должен уже 5 мая начать рассмотрение этого предложения ЕК, документ необходимо согласовать до конца месяца, чтобы он мог вступить в силу уже с июня. Об этом сообщил журналистам в Брюсселе источник в ЕС. Подчеркивается, что дата начала действия рекомендаций еще неизвестна, ее определит Совет ЕС.

"Даты вступления в силу рекомендаций пока нет, это предстоит решить Совету ЕС. Разумно, чтобы документ был согласован до конца месяца и мог вступить в силу уже к началу июня", - сказал он, подчеркнув, что к этому времени в ЕС предполагается ввести в действие и коронавирусные сертификаты.

В настоящее время действуют ограничения на необязательные поездки в ЕС из третьих стран. Еврокомиссия составила список, в который сейчас входят всего семь государств, въезд из которых в Евросоюз разрешен.

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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (6)

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