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Вечный огонь в сквере памяти героев в Смоленске.

В знак поддержки "Бессмертного полка" в России подсветят телебашни

© Sputnik / Павел Бедняков
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210503/34615437/V-znak-podderzhki-Bessmertnogo-polka-v-Rossii-podsvetyat-telebashni.html

На медиафасадах Останкинской телебашни в Москве организована трансляция видеоролика, посвященного шествию "Бессмертного полка".

КИШИНЕВ, 3 мая   – Sputnik. Праздничную подсветку в знак поддержки акции "Бессмертный полк" российские телебашни включат 3 мая, сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Акция Бессмертный полк в городах России
© Sputnik / Алексей Сухоруков
Названа дата проведения "Бессмертного полка"

Ранее сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева сообщила, что традиционное шествие в этом году может пройти 24 июня, если позволит ситуация с коронавирусной инфекцией, а 9 мая, как и планировалось, мероприятие пройдет в онлайн-формате, передает РИА Новости.

"Третьего мая телебашни РТРС включат праздничный сценарий подсветки в знак поддержки акции "Бессмертный полк". На телебашнях с динамической подсветкой, которая позволяет выводить на тело башни надписи и изображения, появятся цвета Георгиевской ленты и надпись: "Бессмертный полк. Никто не забыт. Ничто не забыто", - говорится в сообщении.

Видео: Бессмертный полк Молдовы>>>

Праздничная подсветка телебашен РТРС, как отметили в пресс-службе, будет включена в Нижнем Новгороде, Сочи, Костроме, Ростове-на-Дону, Челябинске, Самаре и других городах страны.  

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