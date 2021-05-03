В знак поддержки "Бессмертного полка" в России подсветят телебашни

КИШИНЕВ, 3 мая – Sputnik. Праздничную подсветку в знак поддержки акции "Бессмертный полк" российские телебашни включат 3 мая, сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Ранее сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева сообщила, что традиционное шествие в этом году может пройти 24 июня, если позволит ситуация с коронавирусной инфекцией, а 9 мая, как и планировалось, мероприятие пройдет в онлайн-формате, передает РИА Новости.

"Третьего мая телебашни РТРС включат праздничный сценарий подсветки в знак поддержки акции "Бессмертный полк". На телебашнях с динамической подсветкой, которая позволяет выводить на тело башни надписи и изображения, появятся цвета Георгиевской ленты и надпись: "Бессмертный полк. Никто не забыт. Ничто не забыто", - говорится в сообщении.

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Праздничная подсветка телебашен РТРС, как отметили в пресс-службе, будет включена в Нижнем Новгороде, Сочи, Костроме, Ростове-на-Дону, Челябинске, Самаре и других городах страны.

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