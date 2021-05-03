18:30 03 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.57
  • USD17.80
  • RUB0.24
  • RON4.38
  • UAH0.64
Поиск
Шашлык

Здоровый шашлык: сколько его можно съесть, чтобы не навредить себе

© Sputnik / Томас Тхайцук
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Красивая и здоровая жизнь (72)
53 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210503/34617141/Zdorovyy-shashlyk-skolko-ego-mozhno-sest-chtoby-ne-navredit-sebe.html

Диетолог поделилась рекомендациями о том, как правильно есть одно из наиболее популярных блюд весенних пикников.

КИШИНЕВ, 3 мая – Sputnik. Сколько времени может храниться уже готовое мясо и сколько шашлыка можно есть без вреда для здоровья - об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-терапевт, кардиолог, диетолог и медицинский блогер Филипп Кузьменко (Доктор Фил).

Ягнята
© Photo : Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
Мясо ягненка в 2021 году дороже: поднимутся ли еще цены на этот товар

По его словам, тем, кто ни дня не может прожить без шашлыка, важно не забывать, что таким продуктом, как мясо, злоупотреблять не стоит.

"Считается, что можно съедать не больше 100 граммов красного мяса в день, а лучше даже не больше 70. Доказано, что красное мясо и любые полуфабрикаты из мяса, если их очень много есть, повышают риск колоректального рака, поэтому все хорошо в меру", — сказал Кузьменко.

Тем, кто следит за фигурой и тем более худеет к лету, нужно учитывать высокую калорийность шашлыка. Чтобы не съесть аппетитных кусочков больше, чем нужно, перед подходом к мангалу можно предварительно заполнить желудок чем-то другим, например, овощами и простой водой, посоветовал диетолог.

Срок хранения уже приготовленного шашлыка зависит от степени прожарки и от того, как долго продукт проведет вне холодильника. 

"Если сразу убрали, неделю мясо вряд ли простоит, но дня три-четыре-пять вполне может. Если оставили на сутки на солнце, лучше не рисковать. Перед употреблением мяса убедитесь, что нет посторонних запахов", — рассказывает диетолог.

Мясо на гриле.
© Sputnik / Osmatesco
Когда мясо вреда не принесет: специалисты раскрыли секреты его приготовления

По его мнению, от шашлыка из-за его жирности нужно отказаться пожилым, людям с высоким холестерином в крови, страдающим болезнями сердца. Им лучше отдать предпочтение рыбе.

Свиной шашлык во время готовки нужно тщательно прожаривать, полусырая свинина ‒ это риск подцепить какого-то паразита, отметил врач. Что касается говядины, то можно выбирать мясо по своему вкусу — и хорошо прожаренное, и с кровью, заключил Кузьменко.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Красивая и здоровая жизнь (72)

По теме

Каким должен быть идеальный пикник
В выходные в Молдове можно выйти на шашлыки - узнайте идеальный рецепт
Мэрия столицы отреагировала на скандал со взятками и продажей мяса "с душком"

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Decorațiuni de paști în Chișinău
Фото: Как Кишинев украсили к Пасхе
Обращение латвийских журналистов к генсеку ООН
Видео: латвийские журналисты обратились к генсеку ООН
Во сколько обходится пасхальный стол в Молдове
Во сколько обходится пасхальный стол в Молдове

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться