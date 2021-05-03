Здоровый шашлык: сколько его можно съесть, чтобы не навредить себе

Диетолог поделилась рекомендациями о том, как правильно есть одно из наиболее популярных блюд весенних пикников.

КИШИНЕВ, 3 мая – Sputnik. Сколько времени может храниться уже готовое мясо и сколько шашлыка можно есть без вреда для здоровья - об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-терапевт, кардиолог, диетолог и медицинский блогер Филипп Кузьменко (Доктор Фил).

По его словам, тем, кто ни дня не может прожить без шашлыка, важно не забывать, что таким продуктом, как мясо, злоупотреблять не стоит.

"Считается, что можно съедать не больше 100 граммов красного мяса в день, а лучше даже не больше 70. Доказано, что красное мясо и любые полуфабрикаты из мяса, если их очень много есть, повышают риск колоректального рака, поэтому все хорошо в меру", — сказал Кузьменко.

Тем, кто следит за фигурой и тем более худеет к лету, нужно учитывать высокую калорийность шашлыка. Чтобы не съесть аппетитных кусочков больше, чем нужно, перед подходом к мангалу можно предварительно заполнить желудок чем-то другим, например, овощами и простой водой, посоветовал диетолог.

Срок хранения уже приготовленного шашлыка зависит от степени прожарки и от того, как долго продукт проведет вне холодильника.

"Если сразу убрали, неделю мясо вряд ли простоит, но дня три-четыре-пять вполне может. Если оставили на сутки на солнце, лучше не рисковать. Перед употреблением мяса убедитесь, что нет посторонних запахов", — рассказывает диетолог.

По его мнению, от шашлыка из-за его жирности нужно отказаться пожилым, людям с высоким холестерином в крови, страдающим болезнями сердца. Им лучше отдать предпочтение рыбе.

Свиной шашлык во время готовки нужно тщательно прожаривать, полусырая свинина ‒ это риск подцепить какого-то паразита, отметил врач. Что касается говядины, то можно выбирать мясо по своему вкусу — и хорошо прожаренное, и с кровью, заключил Кузьменко.

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