Даркнет ужасов: полиция Германии раскрыла крупнейшую сеть с детским порно

Сообщается, что участники раскрытой немецкой полицией порносети распространены по всему миру, счет идет на сотни тысяч.

КИШИНЕВ, 3 мая – Sputnik. В рамках расследования деятельности распространявшей детскую порнографию сети, насчитывавшей 400 тысяч участников по всему миру, полиция ФРГ задержала трех человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA).

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Обыски проходили на семи объектах в Северном Рейне - Вестфалии, Баварии и Гамбурге, в результате были задержаны три предполагаемых злоумышленника и члена сети, которую BKA называет крупнейшей в мире. Она существовала в сегменте Всемирной сети даркнет, работая по всему земному шару.

"Одновременно по запросу немецких правоохранителей прошли обыски и задержание другого подозреваемого в Консепсьоне (Парагвай)", - говорится в сообщении.

Сеть была создана не позднее июня 2019 года, насчитывала более 400 тысяч участников, которые обменивались видеозаписями, отмечает источник. Расследование против нее инициировали правоохранители Германии, создав международную рабочую группу с участием Европола, правоохранителей из Нидерландов, Швеции, Австрии, США и Канады, подозреваемыми изначально проходили четыре гражданина ФРГ, один из них длительное время проживает в Южной Америке. Трое подозреваются в том, что они были администраторами сети, предоставляли ей техническое обеспечение, еще один подозревается в участии в ее деятельности и загрузке нелегального контента.

Трое задержанных в ФРГ с 15 апреля находятся в предварительном заключении, четвертый фигурант дела, как ожидается, будет экстрадирован в Германию из Парагвая.

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