Повод не выпить: "Октоберфеста" не будет

Пивной фестиваль, который любят не только жители Германии, в этом году решили не проводить из-за пандемии.

КИШИНЕВ, 3 мая – Sputnik. Пивной фестиваль "Октоберфест", который должен был пройти в Мюнхене с 18 сентября по 3 октября 2021 года, не состоится из-за пандемии коронавируса, сообщил в понедельник премьер-министр Баварии Маркус Зёдер на совместной конференции с бургомистром Мюнхена, передает РИА Новости.

"Мы обсудили, что делать в свете пандемической ситуации. Мы договорились об общих рекомендациях. Решение, конечно, в рамках закона об эпидемиологической защите, принадлежит местным муниципалитетам, но мы были едины во мнении, что мы рекомендуем отмену больших народных праздников в этом году", - сказал Зёдер.

"Во-первых, ситуация слишком неуверенная, в том числе высоких экономических обязательств, которые должны быть сделаны, отмена в связи с высокой заболеваемостью привела бы к значительному экономическому ущербу. Во-вторых, может быть нанесен ущерб марке. Эти большие праздники, "Октоберфест", конечно... может быть нарушен, если состоится со значительными ограничениями. И в-третьих, может возникнуть хаотичная ситуация в классических пивных шатрах, где требования о масках, дистанции и других мерах практически невыполнимы", - добавил Зёдер.

В прошлом году фестиваль также не состоялся, и все по той же причине. Ранее "Октоберфест" собирал не менее шести миллионов человек со всего мира.

Отмена фестиваля нанесет ущерб не только баварским пивным компаниям, отельерам, магазинам розничной торговли, предприятиям такси. Мюнхен также не досчитается значительной прибыли - экономическая стоимость "Октоберфеста" в 2019 году составила 1,23 миллиарда евро.

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