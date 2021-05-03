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Медицинский работник демонстрирует ампулы с российской вакциной Спутник V

Безопасность "Спутника V" ВОЗ оценит летом

© Sputnik / Chedly Ben Ibrahim
Общество
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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (10)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210503/34619702/Bezopasnost-Sputnika-V-VOZ-otsenit-letom.html

Эксперты Всемирной организации здравоохранения посетят пять различных производств российской вакцины.

КИШИНЕВ, 3 мая  – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает дать свою оценку безопасности российской вакцины "Спутник V" в конце июня или в июле, заявила на брифинге в понедельник эксперт ВОЗ Марианджела Симао.

"У ВОЗ до сих пор нет полного досье. Но это, как мы называем, "предоставление данных в процессе". Так что производитель может добавлять данные в процессе уже начавшейся оценки. Наша команда уже находится в России последние две недели и проводит оценку клинических испытаний. И с 10 мая по первую неделю июня мы начнем инспектировать производство", - цитирует эксперта РИА Новости.

Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).
© Sputnik / Павел Бедняков
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Специалисты ВОЗ посетят пять различных производств российской вакцины, рассказала Симао. При этом посещение двух производителей будут проходить совместно с экспертами Европейского лекарственного регулятора ЕМА.

"Так что мы ожидаем, что полное досье, а также соответствие необходимым критериям как для клинических испытаний, так и для производства позволит группе технических экспертов провести оценку вакцины в конце июня, но более вероятно - в июле", - добавила она.

В нашей стране о регистрации российского препарата Агентство по лекарствам и медицинским изделиям сообщило 26 февраля. А 24 апреля в страну была доставлена первая партия гуманитарного груза из России - препарата "Спутник V". Вторая партия прибыла в Молдову 30 апреля. Всего Молдова на данном этапе получила 142 тысячи доз, в том числе 62 тысячи - для Приднестровья. 

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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (10)

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