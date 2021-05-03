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Вид сверху на статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро во время ее реставрации

Штаммы на поток: где бесконтрольно возникают новые варианты COVID-19

© REUTERS / Pilar Olivares
Общество
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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (10)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210503/34620061/Shtammy-na-potok-gde-beskontrolno-voznikayut-novye-varianty-COVID-19.html

Одна из крупных стран мира может обрести дурную славу государства - лаборатории по выведению новых штаммов коронавируса.

КИШИНЕВ, 3 мая   – Sputnik. В Бразилии пандемия COVID-19 остается вне контроля властей, поэтому страна превращается в гигантскую лабораторию по выведению новых штаммов коронавируса, заявил РИА Новости Доминго Альвес, профессор медицинского факультета Университета Сан-Паулу.

Коронавирус
© Inquam Photos / OCTAV GANEA
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Ранее в стране выявили три новых штамма вируса SARS-CoV-2, в том числе южноафриканский и амазонский варианты. Об этом неделю назад сообщил Институт Бутантан. 

"У нас сложился "идеальный шторм", поскольку наряду с высоким уровнем инфицирования не существует санитарного контроля. Мы превратились в идеальную лабораторию. Уже известный список новых штаммов лишь вершина айсберга, их должно быть намного больше", - сказал специалист.

Он обратил внимание на особую опасность амазонского штамма (P.1), который был впервые обнаружен в городе Манаус. После его выявления Бразилия переживает "откат сценария" - в группу риска начинают входить все более и более молодые люди, в том числе беременные женщины, сказал собеседник агентства.

Модель коронавируса. Иллюстративное фото
© Photo : Centers for Disease Control and Prevention
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"Вариант (вируса) из Манауса распространился по всей стране, потому что никто ничего не контролирует. Выявление новых штаммов носит спорадический характер, когда мы говорим о мутациях, необходимо подразумевать худшее развитие событий", - предупредил эксперт.

Другим фактором риска служит появление новых штаммов во время кампании по вакцинированию населения, полагает ученый. Контакты вируса с вакцинированными людьми создают биологическое давление, которое приводит к дальнейшим мутациям уже мутировавшего вируса и может повлечь возникновение штаммов, пробивающих "щит антител".

Бразилия - одна из самых пострадавших стран из-за пандемии коронавируса. В общей сложности в стране подтверждено 14 754 910 случаев заражения коронавирусом, скончались 407 639 пациентов с подтвержденным COVID-19.

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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (10)

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