Штаммы на поток: где бесконтрольно возникают новые варианты COVID-19

Одна из крупных стран мира может обрести дурную славу государства - лаборатории по выведению новых штаммов коронавируса.

КИШИНЕВ, 3 мая – Sputnik. В Бразилии пандемия COVID-19 остается вне контроля властей, поэтому страна превращается в гигантскую лабораторию по выведению новых штаммов коронавируса, заявил РИА Новости Доминго Альвес, профессор медицинского факультета Университета Сан-Паулу.

Ранее в стране выявили три новых штамма вируса SARS-CoV-2, в том числе южноафриканский и амазонский варианты. Об этом неделю назад сообщил Институт Бутантан.

"У нас сложился "идеальный шторм", поскольку наряду с высоким уровнем инфицирования не существует санитарного контроля. Мы превратились в идеальную лабораторию. Уже известный список новых штаммов лишь вершина айсберга, их должно быть намного больше", - сказал специалист.

Он обратил внимание на особую опасность амазонского штамма (P.1), который был впервые обнаружен в городе Манаус. После его выявления Бразилия переживает "откат сценария" - в группу риска начинают входить все более и более молодые люди, в том числе беременные женщины, сказал собеседник агентства.

"Вариант (вируса) из Манауса распространился по всей стране, потому что никто ничего не контролирует. Выявление новых штаммов носит спорадический характер, когда мы говорим о мутациях, необходимо подразумевать худшее развитие событий", - предупредил эксперт.

Другим фактором риска служит появление новых штаммов во время кампании по вакцинированию населения, полагает ученый. Контакты вируса с вакцинированными людьми создают биологическое давление, которое приводит к дальнейшим мутациям уже мутировавшего вируса и может повлечь возникновение штаммов, пробивающих "щит антител".

Бразилия - одна из самых пострадавших стран из-за пандемии коронавируса. В общей сложности в стране подтверждено 14 754 910 случаев заражения коронавирусом, скончались 407 639 пациентов с подтвержденным COVID-19.

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