В конце мая может возобновиться строительство "Северного потока – 2"

КИШИНЕВ, 4 мая – Sputnik. Ранее немецкие экологи из Nabu подали иск против строительства "Северного потока – 2". Как стало известно, он имеет приостанавливающее действие для разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство газопровода. Работы могут быть возобновлены в конце мая, заявили РИА Новости в пресс-службе регулятора во вторник.

"Поданный иск имеет приостанавливающее действие для разрешения на строительство. Иск направлен против второго измененного разрешения BSH от 14 января 2021 года. Этим разрешением BSH одобрило прокладку трубопровода с помощью стоящего на якоре судна в период с конца сентября по конец мая на участке 16,5 километра в исключительной экономической зоне Германии на Балтийском море. С конца мая будет разрешено продолжить строительство "Северного потока — 2" в соответствии с текущим положением о разрешении. В марте 2018 года (оператор) Nord Stream 2 получил постоянное разрешение на прокладку трубопровода с конца мая до конца сентября", – заявили в пресс-службе BSH.

© Sputnik Северный поток 2

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года.

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-я дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток - 2" построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам: примерно 93 километра в датских водах и около 28 километров в немецких.

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