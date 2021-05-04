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Северный поток – 2

В конце мая может возобновиться строительство "Северного потока – 2"

AP Photo / Dmitry Lovetsky
Общество
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Sputnik Молдова
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Иск немецких экологов имеет приостанавливающее действие для разрешения на строительство. С конца мая будет разрешено продолжить строительство "Северного потока – 2".

КИШИНЕВ, 4 мая – Sputnik. Ранее немецкие экологи из Nabu подали иск против строительства "Северного потока – 2". Как стало известно, он имеет приостанавливающее действие для разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство газопровода. Работы могут быть возобновлены в конце мая, заявили РИА Новости в пресс-службе регулятора во вторник.

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© Video: Sputnik/ Ruptly/ EBS
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"Поданный иск имеет приостанавливающее действие для разрешения на строительство. Иск направлен против второго измененного разрешения BSH от 14 января 2021 года. Этим разрешением BSH одобрило прокладку трубопровода с помощью стоящего на якоре судна в период с конца сентября по конец мая на участке 16,5 километра в исключительной экономической зоне Германии на Балтийском море. С конца мая будет разрешено продолжить строительство "Северного потока — 2" в соответствии с текущим положением о разрешении. В марте 2018 года (оператор) Nord Stream 2 получил постоянное разрешение на прокладку трубопровода с конца мая до конца сентября", – заявили в пресс-службе BSH.

Северный поток 2
© Sputnik
Северный поток 2

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года.

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-я дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток - 2" построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам: примерно 93 километра в датских водах и около 28 километров в немецких. 

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