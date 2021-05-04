В России за сутки выявили наименьшее с конца сентября число случаев COVID-19

С начала пандемии в РФ всего зарегистрировано 4 839 514 случаев заражения коронавирусом, темп прироста заболеваний в стране составляет 0,16%.

КИШИНЕВ, 4 мая – Sputnik. За последние сутки в России был выявлен минимальный с конца сентября прирост количества заражений COVID-19. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Отмечается, что четвертого мая число новых случаев COVID-19 в РФ стало минимальным с 26 сентября (7770). Двадцать шестого сентября в России было зарегистрировано 7523 новых случая коронавируса.

За все время пандемии в стране зарегистрировано 4 839 514 случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе. В относительном выражении прирост составил 0,16%, у 12,2% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни.

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