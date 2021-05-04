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Лаборатория

ВОЗ начала экспертизу китайской вакцины от коронавируса

© AP Photo / Mu Yu/Xinhua
Общество
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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (19)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210504/34624792/VOZ-nachal-ekspertizu-kitayskoy-vaktsiny-ot-covid.html

В настоящее время во всех странах ЕС разрешено применять четыре препарата: от Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

КИШИНЕВ, 4 мая – Sputnik. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало процедуру постепенной экспертизы (rolling review) китайской вакцины от коронавируса Vero Cell, передает РИА Новости.

"Комитет EMA по лекарствам для человека начал процесс rolling review по вакцине от COVID-19 Vaccine (Vero Cell) Inactivated, разработанной Sinovac Life Sciences", - говорится в релизе.

Решение о начале оценки основано на предварительных результатах лабораторных и клинических исследований.

"EMA будет оценивать данные по мере их поступления, чтобы решить, перевешивают ли преимущества (применения вакцины - ред.) риски. Процедура rolling review будет продолжаться до тех пор, пока не будет доступно достаточно доказательств для официальной заявки на получение разрешения на реализацию", - отмечается в релизе.

Медицинский работник демонстрирует ампулы с российской вакциной Спутник V
© Sputnik / Chedly Ben Ibrahim
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Регулятор ЕС оценит соответствие вакцины стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству.

Процедура rolling review - это инструмент, который EMA использует для ускорения оценки перспективного лекарства во время чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения.

Российская вакцина "Спутник V", а также CVnCoV от CureVac, NVX-CoV2373 от Novavax в настоящее время также проходят процедуру постепенной экспертизы от EMA.

Сейчас во всех странах ЕС разрешено применять четыре препарата: от Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки для всего ЕС вакцин с французско-британской Sanofi-GSK и немецкой CureVac.

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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (19)

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